Co se týká humanitární sbírky od občanů, první část byla v pondělí odvezena na Ukrajinu a sbírka pokračuje dál. Z Grandu bylo sběrné místo kvůli velkému objemu věcí přesunuto do Modelářského střediska ve Smečenské ulici 775, kam mohou lidí věci nosit od pondělí do soboty od 16 do 19 hodin, nejméně do 13. března.

Záchranář přivezl do bezpečí skupinu krajanů z Ukrajiny. Zapojili se i šéfové

„Jsem velice potěšen a moc si vážím pomoci všech, kteří se aktivně zapojili do organizace pomoci a poskytují ubytování, materiální či logistickou pomoc. Zejména bych rád vyzdvihnul bleskovou reakci pracovníků Farní charity Slaný, která během minulého víkendu odstartovala materiální pomoc. Zbylé věci si zde ponecháváme pro potřeby místní ukrajinské komunity,“ uvedl starosta města Martin Hrabánek a dále doplnil: „Do našeho města již začaly přijíždět první ukrajinské rodiny, které zde mají své příbuzné. Za účelem koordinace všech aktivit město vyčlenilo vybrané pracovníky, kteří nyní obsluhují speciální e-mailové adresy, na které se mohou lidé obrátit s nabídkou či poptávkou ubytování, dobrovolnictví či s obecným dotazem.“

Přicházející rodiny mohou využít služeb městské Nemocnice Slaný, která poskytne základní ošetření občanům Ukrajiny zdarma. Nenahraditelnou podporou v nastalé situaci je také spolupráce sociálního odboru městského úřadu s místními organizacemi, které taktéž nabízejí sociální práci, zejména v terénu. Farní charita Slaný pomáhá především s materiálním zajištěním. Lokální pobočka organizace Romodrom pak nabízí pomoc s vyřízením víza ve věci strpění anebo pomoc s dětmi, které se mohou zapojit do dětských skupin. A právě péče o zapojení dětí i dospělých, kteří přicházejí z válečného konfliktu, bude po jejich příchodu do města také velmi důležitá.

Lyubomyr Kovalskyy: Ukrajina bojuje za svobodu, držíme spolu a věříme v zázrak

Veškeré aktuální informace včetně kontaktů lidé naleznou na webových stránkách města v části „Pomoc Ukrajině“.

Zároveň bude spuštěna sbírka ošacení a trvanlivých potravin. Modelářské středisko bude sloužit jako sběrné centrum pomoci.

Otevřeno bude po-so 16 až 19 hodin, neděle zavřeno.

Koordinaci sbírky + pomoci koordinuje Knoflík - dobrovolnické centrum, Hanžburského 76, kontakt 731884041 nebo 703964464, mail ukrajina@fchslany.cz

Aktuálně potřebné věci:

- jednorázové holicí strojky + pěna na holení

- dámské vložky (menstruační a slipové), tampóny

- dětské pleny

- šampóny, sprchové gely, mýdla

- prací prášky

- jelení lůj

- krémy na obličej

- teploměry

- úklidový materiál (košťata, lavory, kýble)

- prádelní šňůry a kolíčky

- pytle do košů

- houbičky na nádobí

- papírové utěrky



Potraviny:

- kakao a mletá nebo instantní káva

- trvanlivé mléko, těstoviny, rýže

- olej

- džemy a med

- polotovary (např. buchty, lívance v prášku, atd.)

- cukr, mouka, sůl

- masové konzervy



Není potřeba / STOP stav:

- lůžkoviny

- pleny pro seniory