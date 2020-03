Vedení Slaného uzavřelo pro veřejnost všechna zařízení zřizovaná městem, včetně mateřských škol. Vzhledem k tomu, že se vracejí děti z jarních prázdnin a školy budou od pondělí kvůli prevenci před koronavirem rovněž zavřené, rodiče si už nyní lámou hlavu, jak své potomky zabaví.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/archiv

Ve Slaném není možnost jít do bazénu, ani na zimák, do knihovny, do muzea, prostě nikam. Pátek 13. března je navíc posledním dnem, kdy si Slaňáci mohou vypůjčit na měsíc knihy v Knihovně Václava Štecha. Vracet je lze pouze do biblioboxu na náměstí.