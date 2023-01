Automatizovaný parkovací dům pro 149 aut v celkové hodnotě převyšující 100 milionů korun byl předán do užívání městu v lednu roku 2014. Slaný za samotnou stavbu, sarkofág, zaplatilo 50 milionů korun. Za nefungující technologii platit odmítlo a spor proto skončil před soudem. Parkoviště je už čtyři roky definitivně uzavřené a nejlevnějším řešením se jeví budovu zbourat. Objekt je totiž soustavně nutné temperovat a provádět pravidelné revize. Pro městkou pokladnu jsou to roční náklady ve výši několika set tisíc korun. V další části parkovacího domu pak sídlí banka, která městu platí měsíční nájemné okolo 40 tisíc korun.

Radnice proto neustále hledá způsob využití nefunkčního parkoviště. Ve hře je několik možností, buď najít způsob, jak objekt přestavět, nebo ho srovnat se zemí.

„Jsem velice rád, že jsme v soudním sporu uspěli. Je to velká satisfakce. Nyní je důležité najít řešení, co s parkovacím domem dál. Před časem jsem kvůli tomu oslovil výzkumný ústav ČVUT UCEEB v Buštěhradu. Naposílal jsem jim veškeré podklady, ale bylo mi řečeno, že v této oblasti nám nejsou schopni pomoci, jelikož se zabývají energetickou soběstačností,“ potvrdil zastupitel Slaného Michal Kozelka (Unie pro sport a zdraví) a předseda Výboru pro parkovací dům.

Podle jeho slov tkví největší problém v to, že objekt je rozdělen na dvě části a prakticky se jedná o dva parkovací domy. „Jsou to dvě stavby, které nejsou propojené. Technologie je velmi složitá. Kdyby se vše mělo přestavět v klasický nájezdový dům, bylo by to velice nákladné a nerentabilní. Můj osobní názor je, že nejpřijatelnější by bylo stavbu zbourat a teprve potom postavit nájezdový dům. Bez demolice to podle mě nejde. Už před časem se mi podařilo sehnat firmu, která by objekt zdemolovala do tří milionů korun a uvedla území do původního stavu. Pro srovnání, pražské firmy požadovaly za stejnou práci více než dvacet milionů korun. Vzhledem k tomu, že nabídka přišla ještě v době, kdy běžel soudní spor, nebylo možné ji využít,“ vysvětlil Kozelka.

Zbourání by bylo sice relativně levné, ale pro Slaňáky až poslední možností. Starosta města Slaného, Martin Hrabánek (ODS) se proto přiklání ještě i k jinému řešení. „Výzkumné centrum ČVUT UCEEB v Buštěhradu se sice podobnou problematikou nezabývá, nicméně nám doporučili odborníky, kteří dokážou parkovací dům posoudit a navrhnout možné varianty, co dál. Naším zájmem je vytvořit studii, která zhodnotí, jako cestou se vydat. Zatím máme pouze jedinou nabídku. Cena za zpracování dokumentu by se pohybovala v řádu stovek tisíc a rozdělena by byla do více etap. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách budeme muset poptat více firem. Rada města tento postup schválila. Nyní ještě záleží na stanovisku Výboru pro parkovací dům a ostatních zastupitelích,“ uzavřel starosta.