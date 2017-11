Slaný zamezí obchodování s chudobou

Slaný - Lidi ze Slaného vylekala zpráva, že radnice nově vyhlašuje některé lokality za vyloučené a z města se tak postupně stane ghetto. Po vzoru Kladna se rozhodl slánský starosta Martin Hrabánek (ODS) na žádost preventisty Igora Dvořáka označit vybrané ulice za místo se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů.

Eva Jonášová považuje ubytovnu ve Slaném za svůj domov. Celý život řádně pracovala a nyní pobírá důchod. Opatření obecné povahy vnímá jako diskriminaci.Foto: Deník / Husárová Kateřina

Zejména majitelé ubytovacích zařízení ve městě jsou znepokojeni. Někteří sepisují petice a posílají otevřený dopis vedení města. Jsou přesvědčeni, že opatření je diskriminační a doplatí na to kromě nepřizpůsobivých i slušní lidé. Slaňáci se obávají také toho, že ceny jejich bytů a domů v označených ulicích klesnou a budou prakticky neprodejné.

„Opatření se bráníme a na radnici posíláme otevřený dopis. Například v naší ubytovně žijí spořádaní lidé, kteří sice někdy pobírají sociální dávky, ale jsou zde i pracující a lidé v důchodovém věku. Společně proto nechceme, aby na výmysl radnice dopláceli. U nás na ubytovně je pořádek. Nelíbí se mi, že nás radnice stigmatizuje, zejména preventista Igor Dvořák, který je autorem tohoto nesmyslu. Jako bychom byli občané nižší kategorie,“ rozčiluje se správce ubytovny na Pražském předměstí ve Slaném Václav Duchek.

Jeho slova doplnil Jaroslav Markovics: „Připadá mi to jako novodobý holokaust. Pokud města opatření zavedou, zajímalo by mě, kam lidé bez povolení k bydlení a bez dávek půjdou? Povede to leda k tomu, že si to vynutí násilím,“ soudí muž.

Podle starosty Hrabánka je opatření obecné povahy ochranou pro řádné občany, kteří chtějí žít v bezpečném městě. Vytipováním ulic chce Slaný předejít dalšímu stěhování nepřizpůsobivých obyvatel do města a nenahrávat tak obchodníkům s chudobou.

Opatření obecné povahy znamená, že úřad práce nemůže přiznávat nové doplatky na bydlení těm žadatelům, kteří se do oblasti nově přestěhují. Města tak získávají nástroj, který jim pomůže ovlivnit vyplácení doplatku na bydlení, jenž je nejzneužívanější dávkou v zemi a v drtivé většině slouží pouze k rozkvětu obchodu s chudobou.

„Naším cílem je zamezit přílivu sociálně slabých občanů do Slaného. Nechceme, aby dále narůstal počet těchto občanů a jejich koncentrace ubytovnách. Nechceme ani, aby ve vytipovaných lokalitách přibývala další ubytovací zařízení, kde nějaký „podnikatel“ začne vydělávat na chudobě a bude získávat finance od většího počtu osob prostřednictvím dávek v hmotné nouzi,“ prohlásil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

„Jsem rád, že se připojujeme k městům, která podobným způsobem již reagovala,“ dodal.

V posledním období ve Slaném podle starosty mírně poklesl počet nepřizpůsobivých občanů. „Byly zrušeny dvě ubytovny. Aktuálně jsou prováděny demoliční práce ubytovny naproti bývalé přádelně Benar. V tomto trendu chceme pokračovat, proto jsme přijali výše zmíněné opatření,“ konstatoval starosta.

Ti, kteří mají ubytovnu za svůj domov a vždy řádně pracovali, to vnímají poněkud citlivě. „Bydlím v ubytovně proto, že moje matka nadělala dluhy a o byt jsme přišli. Ubytovna mi vyhovuje, ale nechci bydlet v lokalitě, která je vyloučená, aby si na mě lidé ukazovali,“ říká Eva Jonášová.

Jiná skupina obyvatel Slaného, kteří nebydlí v nově označených ulicích, se naopak obává toho, že problém se přesune jinam, tedy do ulic dosud nevytipovaných. Raději by proto volili ochranu pro celé město, jako to udělali například v Kladně.

Zvýšený výskyt sociálně nežádoucích jevů ve Slaném v ulicích:

Okružní, Pražská, Bienerova, Na Vavřinci, Flaškářská, Kapalinova, Šimberkova, Kreibichova, Balasova, Navrátilova, Brožovského, Vepřkova, Bezručova, Na Dolíkách, Vikova, Rabasova, Smetáčkova, Petra Hrubého, Arbesova, Lidická, Otakara Jaroše, Jana Želivského, Jana Roháče z Dubé, Jiřího z Poděbrad, Gagarinova, Trpoměchy, Nosačická (U Grafobalu), Ouvalova , Kynského, Soukenická, Štechova, K. H. Borovského, Wilsonova Atlas, Karla Čapka.