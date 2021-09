Jednatel Víceúčelové sportovní haly Radek Hlavatý upřesnil informace ke zprovoznění haly, „Do 8. října by měly být dokončeny práce uvnitř haly, poté začne vyklízení a vyčištění ledové plochy. Tu začnou naši pracovníci temperovat. Budou také připravovat led, který by měl být sportovcům k dispozici již od 13. října,“ uzavřel jednatel Hlavatý.

„Při demontáži střešní krytiny bylo navíc zjištěno, že se tato neskládá pouze ze 3 asfaltových vrstev, které projektant stanovil ve výkazu výměr, ale ze 7 vrstev, přičemž tyto jsou slité do jedné vrstvy a přitavené do dřevěného podkladu – záklopu střechy. Tento stav přináší nejen zvýšené náklady na likvidaci a uložení odpadu na skládce, ale zejména ztíženou pracnost při demontáži stávající střechy a představuje i další navýšení ceny díla o 5,5 milionu korun,“ dodala Hádková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.