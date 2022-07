Nejen vzácná pragovácká auta, náhradní díly a dokumenty jsou součástí sbírky, ale i další čtyři stovky vozidel v ostatních soukromých sbírkách, která prošla jeho rukama. I ta zná sběratel do posledního šroubku. „Pragovky jsou moje láska a věnoval jsem jim šedesát let svého života. Pro mě jsou to technicky krásné dokumenty, včetně vozidel, kterým také říkám dokumenty. Mým posláním je tyto skvosty zachovat pro příští generace, když už spalovací motory třeba vůbec nebudou existovat,“ řekl při setkání jubilant Emil Příhoda. Jako perlu letošní přehlídky představil na Masarykově náměstí otevřený autobus Praga AN, který náleží do soukromé sbírky jiného slánského sběratele.

OBRAZEM: Exotika i hmyzí pochoutky. Velvary hostily první street food festival

A také další milovníci věhlasné tuzemské značky si přišli do Slaného zasoutěžit. Nechyběl mezi nimi například Radek Březina z Velké Dobré u Kladna, který svoji Pragu Piccollo z roku 1938 získal do své sbírky teprve letos v únoru. „Zatím je vozidlo v původním stavu a má ještě drobné technické problémy, ale jsem rád, že jsem se mohl s mojí princeznou setkání ve Slaném zúčastnit. I naše rodina má k této značce úzký vztah, pradědeček měl pragovku kdysi jako služební auto a postupně i dvě starší soukromé,“ řekl soutěžící.

Vzhůru na trať

Po přehlídce veteránů na Masarykově náměstí za doprovodu Swing Quartetu Oty Martinovského a poledním startu, se na dvě stovky účastníků závodu rozjely na padesátikilometrovou trasu v okolí, kam kromě zavedených zastávek přibyla letos poprvé i obec Zichovec. Na trase plnili závodníci dovednostní a vědomostní úkoly, přičemž vítězi se stali ti s nejmenším počtem trestných bodů.

VIDEO, FOTO: Tour de Léto 2022 Marka Ztraceného zaplnila slánský letňák

Než zapisovatelky vše sečetly, a vyplnily diplomy, užili si návštěvníci akce v závěru odpoledne na Masarykově náměstí i dvě dobové přehlídky z módního prvorepublikového salónu Ludmily Koláček Zuskové z Kamenných Žehrovic a stejně tak i další doprovodný program a bohaté občerstvení.

Absolutním vítězem XIII. ročníku Slánského okruhu, jenž si odnesl největší pohár, se stal Václav Suchopárek mladší se Škodou Felicia z roku 1963. Dámou letošního okruhu pak byla vyhlášena Jaroslava Sládková ve voze GAZ 21 (Volha) z roku 1966.

Další výsledky přineseme později.