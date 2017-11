Služeb úklidových firem využívá čím dál více lidí

Kladensko – Potřebujete před Vánoci pořádně uklidit a nechce se vám do toho? Zajistěte si včas úklidovou firmu. Přestože ještě nezačalo ani období adventu, řada těchto společností už objednávky nebere.

Generální úklid domova je před vánočními svátky pro mnohé hospodyňky přežitkem babiček a raději si bez honění a stresu užijí dobu adventu v klidu a pohodě. Pro jiné je stále noční můrou. Jsou ženy, které i na Štědrý den pečou cukroví a při tom myjí okna. Což musí být vyčerpávající a obtěžuje to celou rodinu.

K těm, kteří generální úklid před svátky příliš neřeší, patří hlavně mladší generace. A když vánoční úklid nutně potřebují, objednají si na něj zkrátka firmu.



V poslední době si úklid domu či bytu začali objednávat ve velkém i senioři. Nemají už tolik sil, a přesto chtějí mít na vánoční svátky čisto. „Mám nemocnou páteř, tak si každoročně zaplatím umytí oken, vyčištění koberců a sedačky. Ostatní zvládnu. Paní, která mi to dělá, dávám dva tisíce. “ uvedla Simona Krečmerová.



Také v kladenském regionu je z čeho vybírat. Převažují však společnosti na úklid kanceláří. Těch, které nabízejí úklid domácnosti, tolik není. Na některá čísla je navíc obtížné se dovolat. Takže je potřeba obrnit se trpělivostí. Tam, kde telefon zvednou, vám v tyto dny sdělí, že už je na vánoční objednávku úklidu skoro pozdě.

Úklidové firmy stačí od listopadu stěží uspokojit nové objednávky a spíše dají přednost svým stálým klientům.



„Zakázek máme opravdu hodně. Pracujeme v pěti lidech, takže pokud si nás chcete objednat, je potřeba neváhat. Na základě domluvy provedeme generální úklid bytu jak je potřeba. Cena je individuální, záleží, co je potřeba uklidit a jak jsou prostory například zašpiněné. Jiné je mýt okna bytu, který je u silnice, jiné nároky na úklid jsou v bytě, kde žijí děti a třeba více domácích mazlíčků. Když bych dala příklad dvou pokojového bytu, kde bydlí dva lidé a je potřeba umýt okna, žaluzie, radiátory, světla, vypínače, dveře, kuchyň a příslušenství, je to práce pro dva zaměstnance zhruba na šest hodin. Můžeme se dostat například na cenu od 2,5 až do 4,5 tisíce korun,“ říká Michaela Vojtíšková z kladenské firmy uklidíme-to.cz, která je na trhu třetím rokem.



Co dům, to originál. Potvrzuje majitelka jiné úklidové firmy Kateřina Vinšová. „Nedá se pro všechny klienty použít jedna cena. U rodinných domů je průměr od tří do pěti tisíc,“ vysvětlila Vinšová tím, že domácnosti uklízí sedm let a dokáže po prohlídce objektu zákazníkovi předem říci, kolik času jí úklid i zabere.

„Podle toho mu spočítám i cenu. Takže ví, do čeho jde. Když nám pak úklid zabere času více, je to náš problém. Zákazník už nic nedoplácí. Ale když skončíme dřív, tak cenu snížím. Úklid rodinného domu trvá v průměru pět až sedm hodin. Podle počtu hodin si pak s sebou beru i kolegyně,“ vysvětlila Vinšová.