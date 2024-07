Daniela Martinovská dnes 19:00

Už od čtvrtka 1. srpna bude částečně omezena doprava ve Smečenské ulici ve Slaném. Řidiči se musí obrnit trpělivostí, jelikož doprava po této frekventované silnici bude svedena do jednoho pruhu. Pro pěší bude průchod pod železničním viaduktem zcela uzavřen, a to po celou dobu stavebních prací, čili až do 26. listopadu. Důvodem omezení je demolice železničního viaduktu a výstavba nového.