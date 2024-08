Jak potvrdil starosta města Tomáš Burda, elektřina vypadla v polovině Smečna. „Povolal jsem naše hasiče, kteří se hned dostavili na místo události. Bez proudu byl domov důchodců a další domácnosti. Největší strach jsme měli o malého nemocného chlapce, který je závislý přístrojích a nikdo nevěděl, jak dlouho bude výpadek proudu. Když jsem viděl rozsah poškození, měl jsem hlavně obavy o jeho rychlou přepravu. Naštěstí energetici z ČEZu vše stačili opravit za několik hodin a zhruba hodinu po půlnoci už byly dodávky elektrického proudu obnoveny. Za to jim patří velký dík,“ sdělil starosta.

A výpovědi přinesli i očití svědci události. "Tak jsem se v živote nelekla jako ve čtvrtek večer po dvacáté hodině. Byla jsem s naším ročním pejskem australským ovčákem Dastim na procházce kolem zámecké zahrady směr Šternberk, bylo před bouřkou a náhlý nápor větru způsobil, že se zlomil starý strom za zámeckou zahradou dole kousek od domova seniorů a padl na transformátor," popsala Kladenskému deníku Jana Plachá.

"Následovaly asi čtyři exploze. Pejsek se mi splašil a následně jsme utíkali strachy domů. První výboj byl jen kousek od nás a i to praskání stromu bylo hrozivé,“ popsala Jana Plachá, která čtvrtý výboj zachytila ve videu svého telefonu.

A strach měli i lidé, kteří seděli doma. Nikdo netušil, co se děje. „Myslela jsem, že vybuchla bomba. Bydlíme až na druhém konci města a večer v baráku člověk neví, co to je. Bylo to hodně nepříjemné a pak jsme byli až do noci bez elektřiny," potvrzuje například seniorka Alena.

Mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora doplnil, že na místo vyjela jednotka dobrovolných hasičů ze Smečna. „K události přijeli v 21.18 hodin. Explozi transformátoru způsobil pád mohutných větví stromu do drátů vysokého napětí. Nikdo nebyl zraněn. Hasiči následně okolí místa osvětlovali vlastní technikou,“ sdělil Sýkora. Podle něj se v důsledku bouřky jednalo prakticky o jedinou větší událost na Kladensku.

Mluvčí ČEZ Soňa Holingerová dodala, že na místo vyjela jejich poruchová četa. "Jednalo se o dvojitou poruchu na vedení vysokého napětí," sdělila. Byl ulomený izolátor a nahradit bylo potřeba i další komponenty. "Kompletně byly po opravě v celém městě obnoveny dodávky elektřiny v pátek 2. srpna v 0:58 hodin," uzavřela.