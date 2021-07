Aktuálně čítá SDH Smečno okolo 18 aktivních členů, kteří jsou i ve výjezdové jednotce. Každý z nich má standardně svoje občanské povolání, přičemž dva z nich jsou též profesionálními hasiči. Dobrovolnictví se věnují ale všichni ve volném čase a když je potřeba vyrazit k zásahu, zúčastní vždy ten, kdo je po ruce.

Zdroj: DENÍK

Jak potvrdil velitel SDH Smečno Dušan Čapek, každoročně vyjedou zhruba k pětatřiceti událostem. „Je to náš životní styl a také je v tom jistá dávka adrenalinu. Rodiny mají pro náš koníček pochopení. Naše ženy věděly předem, do čeho jdou, a my zase na druhé straně bereme s sebou na hasičárnu i naše potomky a snažíme se jim věnovat a předávat jim svoje zkušenosti,“ dodává velitel.

O akceschopnosti SDH Smečno, kde mají zastoupení muži středního věku, třicátníci, ale i studenti, svědčí rovněž fakt, že muži na základně i přespí, když je potřeba. K dispozici mají celkem 3 výjezdová vozidla, přičemž v loňském roce jim město zakoupilo za bezmála 3 miliony korun repasované vozidla Tatra.

Záchrana slepic

V uplynulých týdnech, kdy byly opakovaně hlášeny četné bouřky a byl předpoklad, že bude potřeba odstraňovat padlé stromy nebo čerpat vodu ze sklepů, vyjeli za den i vícekrát. „V takových dnech vyjedeme k události třeba i dvakrát. Když jsou náročnější akce, kdy musíme provádět dohled nad požářištěm, zůstáváme na místě do noci a vracíme se tam brzy ráno. To se stalo například vloni, když ve Slaném hořel bývalý rourní mlýn, nebo když hořelo v Kladně autovrakoviště, kde skončilo v plamenech 80 aut,“ popisuje velitel.

Velkými pomocníky byli i před časem v nedaleké drůbežárně OVUS na Těhuli, kde hrozilo, že se v létě při několikahodinovém výpadku elektřiny udusí naráz 115 tisíc slepic. Zde hodiny pomáhali s ochlazováním hal a další sbory odvětrávaly haly přetlakovou ventilací. Ztráty na zvířatech tak byly minimální. Jelikož smečenští hasiči ventilátor do té doby neměli, firma OVUS jim ho jako poděkování za účinnou pomoc věnovala. "Když bude potřeba, můžeme příště opět pomoci jim a nebo kdekoli jinde," dodal Čapek.

V neposlední řadě hasiči vydatně pomáhali i v době covidové, kdy rozváželi nejen potřebné hygienické pomůcky, ale pravidelně pomáhali i dodávat na určená místa ve městě dezinfekci. Svoji pomoc nabídli i Moravě po ničivém tornádu, pomáhali při povodních v roce 2002 i v 90. letech. Když je potřeba, nacházejí muži u svých zaměstnavatelů pochopení a z důvodu náročného zásahu mohou čerpat zákonné volno.

Hasiči jsou bezesporu tradičně ale největší podívanou pro děti, které jejich práci milují, rády poznávají techniku i se vozí auty. O zábavu se proto v uplynulých dnech postarali klientům z Kolpingovy rodiny Smečno a svoji činnost předvedli dětem s autismem, které je i s maminkami navštívily.

Letošní rok sice je pro smečenské hasiče rokem oslav, ale kvůli restrikcím okolo koronaviru a dlouhému lockdownu, se slavnost dosud ve vhodném termínu uspořádat nepodařilo, proto se rozhodli, že slávu uskuteční až za pět let na kulatiny. „Do té doby už nás doufejme obávaný virus opustí a budeme moci slavit založení sboru, jak se patří,“ uzavřel velitel Dušan Čapek.