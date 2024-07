Prezentaci svého projektu uspořádal student na sklonku školního roku návštěvníkům přednášky v obřadní síni Městského úřadu ve Smečně. Na setkání nechyběl starosta Tomáš Burda, Jirkovy učitelky z místní základní školy, rodiče, kamarádi a řada obyvatel z města i okolí.

Nadšený dokumentarista spolupracuje od základky i s Kladenským deníkem. Do redakce ho poprvé přivedla kamarádka jeho babičky a dlouholetá externistka Deníku Hana Tichá. „V osmé třídě jsem mimo to začal psát do školního časopisu pod vedením paní učitelky Jitky Slavíkové, kdy jsem udělal rozhovor s učiteli či tehdejší starostkou Pavlou Štrobachovou. Ve škole jsem jsem aktivně představoval historii Smečna s podporou dějepisářky Jany Humrové. Protože mě velice zajímala novinařina, založil jsem posléze i svůj výše zmíněný projekt, a také proto se vydal na školu se zaměřením na média. Po prázdninách mě čeká poslední ročník na střední, maturitní zkouška, a po ní plánuji studovat vysokou školu. Rád bych zvolil obor zaměřený na veřejnou správu, kulturu a nebo média," dodává ambiciozní student, jenž se netají tím, že jednou by byl rád ve svém městě starostou.

Přestože ještě před několika lety byli Jirkovi rodiče na rozpacích, kam by se syn mohl po základce vydat, dnes jsou potomka právem hrdní. Manuální práce ho totiž nebavila, ani brambory na poli s rodinou nevybíral, a ve šlápějích tatínka, který celý život pracuje jako automechanik, také jít nechtěl. Auta ho nezaujala. Svoji cestu si ale našel a vyšlapal sám. Raději se setkával s místními seniory, chodil s nimi na kulturní akce, do archivů a stále něco sepisoval. Pokud přidal ruku k dílu, tak ve veřejném zájmu. Natíral vodní pumpy, vyčistil autobusovou zastávku od grafitty nebo s kamarády uklízel odpadky v přírodě.

Smečenský pivovar:

I když by Jiří mohl dovádět se svými vrstevníky na diskotékách, raději paří s důchodci. „O Smečno se zajímám od 12 let. Čtyři roky jsem nejvíce aktivní ke Smečnu - psaní, video, správa sociálních sítí, součást akcí nebo organizaci, vlastní iniciativa. V roce 2020 jsem v 15 letech založil studentský projekt Naše Smečno i s myšlenkou pořadu Toulky smečenskou historií, který aktivně vychází až od letošního ledna. Vychází jednou za dva týdny. Dosud bylo vydáno 12 dílů a dva bonusy. V rámci projektu vyšlo také několik reportáží a rozhovor se starostou. V následujících třech letech se plánuji zaměřit také na historii bývalých sousedních Lázní Šternberk, okolních vesnic, připomenout významné Smečeňáky, a v neposlední řadě vyzpovídat pamětníky v rámci dokumentu Smečenští sousedé. Ten vyjde s největší pravděpodobností na konci letošního roku,“ dodává autor projektu.

Na jednom videodílu pracuje Jirka většinu času sám s podporou sestry Veroniky. Vždy pečlivě nachází informace za pomoci předsedkyně Spolku přátel Smečna Evy Ničové či varhaníka Karla Procházky. „Nejprve musím napsat scénář, natáčím jedno dopoledne. Se vším mi velice pomáhá ségra a za to jí moc děkuji, ačkoliv je to někdy o nervy. Za odpoledne celý díl sestříhám. K postprodukci musím vždy najít ještě fotografie, které do videí vkládám. I to zabere čas, než najdu dostatečné množství odpovídajících snímků," uzavírá Jiří Kraus. Výsledek ale rozhodně stojí za to, protože student dokázal uspořádat a vypíchnout ze svého města to nejzajímavější a dokument je tak už navždy cenným materiálem nejen pro místní, ale všechny, které zajímá především historie.