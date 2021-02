„Vytahovali jsme zapadlá osobní vozidla nebo kamiony, v několika případech jsme odstraňovali popadané stromy. U žádné z nehod nedošlo k žádnému vážnému zranění,“ potvrdil mluvčí hasičů

Největší komplikace řešili řidiči v kopcích, ať už v Kladně-Švermově, Jemníkách, ale i u Svinařova, kde uvízl v serpentinách autobus. Problémy měly autobusy před devátou hodinou i v centru Kladna, na náměstí Svobody uvízly v jednu chvíli hned tři autobusy.

Někdy pomohl traktor, jindy odtahová služba, někam vyjížděli hasiči. Jak potvrdil mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda, po osmé hodině vyjížděli k Velvarům, kde dostalo osobní auto smyk a skončilo v kolejišti. Naštěstí místem neprojížděl vlak. Událost se stala na trase Velvary – Kralupy, v úseku, kde došlo minulý týden ke smrtelné nehodě cyklisty. Koleje zde vedou přímo podél silnice.

„Na místo vyjeli profesionální kladenští, slánští a velvarští hasiči. Nikdo nebyl zraněn,“ potvrdil mluvčí. Majitel vozidla si mezitím sám zavolal odtahovou službu. Na nové dálnici nedaleko Řevničova pro změnu zapadl sypač. „Skončil u krajnice opřený o svodidla a nemohl vyjet. Pomáhali jsme ho vytáhnout. Ani zde se nikdo nezranil,“ dodal Svoboda.

Úskalí řešil také v pondělí dopoledne řidič linkového autobusu ve Slaném, který měl problémy v centru města. Bez těžké techniky se zásah neobešel. „Kloubový autobus zůstal viset v kopci v Záfortenské ulici a dál už neměl sílu kopec vyjet. Do kopce ho nakonec vytáhl nákladní vůz Tatra,“ popsal zásah jeden z cestujících.

Uvízlý autobus pomáhali zhruba od sedmé do půl desáté vyprošťovat v pondělí také u Zlonic. Ani zde nebyl nikdo zraněn. „Na cestě ze Zlonic na Vyšínek zůstal viset autobus na trase zhruba od sedmi do půl desáté. Pomohla mu až přivolaná odtahová služba,“ potvrdil starosta Zlonic Zdeněk Imbr. Včera patřil k těm, kteří se bez váhání zapojili do úklidu obce. „Jezdil jsem a odklízel traktůrkem, abychom dopoledne zvládli zprovoznit všechny naše komunikace. Kromě mě se zapojilo i dalších osm pracovníků. Lidem jsme pomáhali odklízet vjezdy do domů a další místa,“ uzavřel starosta.