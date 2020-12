Jak prozradili novomanželé Švihelovi, uspořádat svatbu v tento neopakovatelný den, je napadlo před třemi týdny po tříapůlleté známosti. Pochopitelně tím příbuzenstvo trochu zaskočili i mile překvapili. „Chtěli jsme dokázat, že jde uspořádat svatby i v kratší době s menším rozpočtem. Pokud by někdo potřeboval, zařídíme mu také nízkonákladovou svatbu. Už s tím máme zkušenost,“ řekl v legraci ženich.

Přestože sami nevěděli, zda v době covidové budou moci udělat veselku s odpovídajícím počtem svatebních hostů, šli do toho, přičemž hostinu naplánovali raději doma. Společně podnikající dvojice patří k odvážnějším a oběma navíc bije rockové srdce. I to se projevilo ve volbě svatební písně. K pultu oddávajícího je doprovázela hudba z muzikálu Fantom opery Andrewa Lloyda Webbera.

Ze svatebního veselí se upřímně radoval i oddávající Martin Jirák, který patří ve městě k nejpilnějším. "Dnes to byla moje stá svatba. Oddávám dva roky, kdy jsem ve funkci zastupitele. Je to pro mě vždycky velmi povznášející pocit. Mám moc rád jedinečný slavnostní moment, uvést novomanžele do společného života, kdy si slibují věrnost. Je mi u toho vždy moc dobře,“ sdělil oddávající.

Kromě obřadů na úřadě má za sebou i mnoho dalších, které se konaly nejčastěji v přírodě, ať už na statku Luníkov, v Zichovci u rybníčka, v Líském u studánky Královky, v Neprobylicích u kostela a další.

„Asi nejkurióznějším obřadem byl ten v Luníkově, kdy ženich po celou dobu obřadu hrál sám na housle. Zažil jsem i svatbu, kdy nevěsta cestou do obřadní síně ještě na poslední chvíli kojila své děťátko,“ vzpomíná oddávající. Na svém kontě má též dvě diamantové svatby, kam byl dokonce pozván na hostinu. A řadu svateb cizinců.