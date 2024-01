Od narození sochařky Marie Uchytilové uplynulo 100 let

V druhém lednovém týdnu, ve středu 17. ledna, uplynulo 100 let od narození akademické sochařky Marie Uchytilové, autorky „Památníku dětských obětí války“, který je dnes již neodmyslitelnou součástí pietního území v Lidicích. Tvoří ho sousoší 82 lidických dětí - 42 dívek a 40 chlapců ve věku od jednoho roku do šestnácti let, které němečtí nacisté nemilosrdně zavraždili 2. července 1942 v plynových autech v Chelmnu.

Akademická sochařka Marie Uchytilová je autorkou československé korunové mince. | Foto: se souhlasem Československé obce legionářské Kladno