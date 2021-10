Nejvýznamnějším skutkem sokolského odboje se pak stala spolupráce při atentátu na Reinharda Heydricha, který by se bez doslova sebevražedné pomoci sokolů nemohl nikdy uskutečnit.

Datum 8. října bylo zvoleno jako připomínka tragických událostí roku 1941. V noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Plných 93 procent z nich do konce války zahynulo. Ještě během této noci podepsal Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuštění České obce sokolské, kterou nacisté považovali za nejnebezpečnější domácí organizaci, jejíž organizační aparát sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí.

"Letos si v tentýž den, tedy 8. října, zároveň připomínáme 30. výročí obnovené ČsOL. Jako host proto na setkání promluvila též předsedkyně kladenské obce legionářské Eva Armeanová. Shodou okolností letos uplynulo 100 let od prvního otevření Sletiště, a to pro I. krajský slet na přelomu června a července 1921. Tehdy Kladnem v průvodu pochodovalo 15 000 krojovaných sokolů a vedle žactva a dorostu cvičilo 4 000 mužů a 4 000 žen," připomněla vzdělavatelka Sokolské župy Budečské Alena Kottová.

Památný den sokolstva si připomněli také v Kladně v pátek 8. října odpoledne u Tyršova památníku na Sletišti. Tento významný den je poctou všem členům a členkám Sokola, kteří během téměř 160 let existence spolku obětovali své životy v boji za svobodu, demokracii a samostatnost. Od roku 2019 je zařazen do kalendáře významných dnů České republiky.

