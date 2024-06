Jedním z iniciátorů, kteří chtějí dílo vrátit na výsluní je nový starosta zlonického Sokola Jakub Kopecký, který společně s dalšími členy založil dobročinnou sbírku přes společnost Donio, jelikož je potřeba sochu nejprve opravit.

Jak starosta Kopecký připomíná, členové Sokola poté, co se v padesátých letech minulého století dozvěděli, že se Sokol uzavírá, i kvůli předchozím zkušenostem s fašistickým režimem tušili, co může přijít s komunismem, a měli snahu zachránit všechny tyto předměty a artefakty. "Okolo roku 1953, kdy byla sokolovna uzavřena, se členům jednoty podařilo symbol sokola zachránit. Jak dokázali těžké pískovcové dílo ze střechy dostat do bezpečí zahrady jednoho z nich, zůstane záhadou. Dlouhá léta se o ní hovořit nesmělo. Jak šel čas, už se na ni jen prášilo a zapomnělo, kde vlastně je," popsal Kopecký.

close info Zdroj: se souhlasem Jakuba Kopeckého zoom_in Na záchranu pískovcového sokola ze Zlonic byla vypsána sbírka. Vrátit na střechu by se mohla ještě letos.

„Našim členům se podařilo sochu nakonec přece jen objevit. Nalezena byla v rozpadlé kůlně potomků někdejších členů. Chlapi ji vyhrabali a odvezli na hřiště. Společně jsme se radili, co s ní a zda má vůbec šanci na záchranu. Návrácení sochy sokola na střechu sokolovny by pro nás totiž znamenal i symbolický návrat k původnímu poselství Sokola, které nám zanechali naši zakladatelé Jindřich Fügner a Miroslav Tyrš,“ vysvětlil Jakub Kopecký.

Do sbírky lze přispět ZDE

Po řadě jednání s odborníky došli Sokolové k závěru, že celkové náklady na obnovu sochy i její instalaci vyjdou okolo 150 tisíc korun. Její obnovy by se rád zhostil zkušený restaurátor Jan Turský. Zloničtí se proto rozhodli požádat o podporu veřejnost a dobrovolníky, kterým se myšlenka také zamlouvá a pro záchranu pískovcového ptáka založit sbírku.

Jak doplnil Jakub Kopecký, velká radost a naděje svitla v iniciátorech sbírky i tím, že neznámý dárce věnoval hned po jejím startu počátkem května rovných 50 tisíc korun. „Musím říci, že to mě skutečně dojalo. Vážíme si nejen tohoto obrovského daru ale i každé další koruny, kterou chtějí lidé věnovat. Mimo to oslovujeme naše členy, další Zloničáky a zkrátka vlastence, kteří mají zájem se na záchraně díla podílet. Díky tomu, že se k dnešnímu dni podařilo posbírat přes Donio už bezmála 70 tisíc korun a necelý měsíc na vypršení sbírky zbývá, je šance, že by se mohl záměr uskutečnit ještě do konce letošního roku. Pokud budeme úspěšní a vše stihneme, rádi bychom návrat sochy uspořádali na podzim, kdy se 7. a 8. října slaví Den sokolstva,“ dodal Kopecký.

A smysl to určitě má. Zlonická tělocvičná jednota má aktuálně několik desítek stálých členů. Velký zájem je i mezi nečleny o jednorázové vstupy. „Zavedli jsme dva dětské oddíly. První se jmenuje Čiperkové a je pro děti od jednoho do tří let. Pro starší je aktivní skupinka pod názvem Sokolík. Je určena dětem od tří do osmi let. Menší děti se teprve seznamují s náčiním a základními cviky a starší mají pohybové cvičení na opičí dráze a nebo na kruzích. Aktivní jsou i ženy, které chodí na aerobik, strečink nebo kruhový trénink. Máme dokonce i dámské posilovací stroje. Mimo to se nám pdařilo obnovit oddíl florbalu,“ popsal aktivity starosta jednoty.