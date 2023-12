Zástupci investora, společnosti Puretech Energy, představili přítomným projekt za miliatdu, který by podle nich v budoucnu mohl posílit energetickou soběstačnost města.

Kromě solárních panelů plánuje investor na své náklady v místě vybudovat také vzdělávací a odpočinkový park a rozhlednu nebo nové zpevněné cesty pro pěší i cyklisty. Po dobu třiceti let by měl solární park městu přinášet roční příjem 3,7 milionu korun.

Řada místních lidí ale ze záměru není nadšena a své námitky přednesli přímo v Grandu. „Jsme přesvědčeni o tom, že to poškodí přírodu nejméně na třicet let a ani pro zvěř to nebude právě přínosné. Vznikne tady mrtvá krajina. Zkrátka to bude hnusné a připravíme se o úrodnou půdu,“ prohlásila na setkání obyvatelka Dolína, který je dnes už místní částí Slaného. Více než šedesát majitelů pozemků podle jejího mínění vidí jen okamžitý zisk pro sebe, další lidé se ale nechtějí nechat připravit o klid života na venkově. „Myslíme si, že v tak velké záležitosti by mělo být vyhlášeno referendum,“ prohlásila za odpůrce záměru.

Výhled do budoucna: elektřina pro město

Vedení města předpokládalo, že rozsáhlý projekt nenajde pochopení u všech občanů, a tak právě radnice iniciovala setkání v Grandu. „Je potřeba si uvědomit, že stěží můžeme dělat referendum na výstavbu něčeho, co se rozprostírá na soukromých pozemcích. Pokud bude záměr odpovídat stavebním zákonům a dostane stavební povolení, těžko by referendum pomohlo,“ zdůraznil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Starosta rovněž připomněl, že uskuteční-li se projekt výstavby solárního parku tak, jak ho firma prezentuje, zařízení dokáže v budoucnu vyrobit tolik elektřiny, kolik jí spotřebuje patnáctitisícové Slaný.

„Pokud vejde v platnost zákon o komunitní energetice, provozovatelé parku by mohli v budoucnu poskytovat vyrobenou elektřinu přímo odběrateli, v našem případě městu Slaný,“ řekl Hrabánek a připomněl, že byť solární parky velkého rozsahu nejsou příliš estetickou záležitostí, například v sousedním Německu jich přibývá. „Nějakou energii potřebujeme všichni a jako Česká republika musíme začít být soběstační. Bohužel se v minulosti zaspalo při přípravě nového bloku jaderné elektrárny,“ poznamenal Hrabánek.

Solární elektrárna podobně velkého rozsahu, na jejímž vybudování se podíleli podnikatelé ze Slaného a Mělnicka, stojí už třináct let u Nové Vsi na Mělnicku. Na rozloze přes 82 hektarů se nachází 26 bloků obsahujících 186 960 kusů solárních panelů.