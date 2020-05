„Pavilon atrakcí bude do rozvolnění vládních opatření bohužel mimo provoz, neboť ho není možné z větší části provozovat v souladu s opatřeními Ministerstva zdravotnictví,“ uvádějí Sportovní areály města Kladna.

Společnost informovala, že v nucené pauze došlo k provedení oprav, a tak nebude nutná letní odstávka. Aquapark je otevřen v pondělí od 12 do 21.30 hodin a od úterý do neděle od 9.30 do 21.30 hodin.

Oprava mostu u Kutrovic

Ředitelství silnic a dálnic 21. května zahájilo opravu mostu přes Bakovský potok na silnici I/7 a přes silnici III/23717. Dělníci by na místě měli pracovat až do 31. prosince. Rekonstrukce je prováděna za provozu s dopravním omezením. Řidiči tak místem mohou projet, a to za pomoci kyvadlového provozu jedním jízdním pruhem řízeným semafory. Délka uzavřeného úseku je asi 700 metrů. Proto je třeba, aby řidiči počítali se zdržením, zejména v době ranní a odpolední špičky, a měli na cestu dostatečnou časovou rezervu.

Michal Štěpán končí na pozici ředitele Integrované dopravy Středočeského kraje

Středočeští radní projednali personální změnu na pozici ředitele příspěvkové organizace Integrované dopravy Středočeského kraje (IDSK). Dosavadní ředitel Michal Štěpán totiž podal k 31. březnu výpověď z pracovního poměru a pracovní poměr mu skončí na konci měsíce května.

„Řízením IDSK bude s účinností od 1. června pověřen dosavadní statutární zástupce ředitele pan Tomáš Duroň,“ informoval o rozhodnutí rady kraje radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO 2011). Na obsazení místa nového ředitele bude podle rozhodnutí středočeských radních vypsáno výběrové řízení do konce května.