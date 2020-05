SOUHRN ZPRÁV Z REGIONU: Chybí vám kino? Můžete si zajet do Ředhoště

Obec Ředhošť, do které se pravidelně sjíždí lidé z blízkého i dalekého okolí kvůli známým trhům, má ještě jeden unikát. Funguje zde autokino, které je možné navštívit i v aktuální situaci. Zhlédnout film budou moci lidé přímo ze svých vozů v areálu trhů v pátek 8. května. To se na plátně ve 21 hodin objeví film V síti, který není vhodný pro děti do 15 let.

Ilustrační foto | Foto: Jiří Bezděk