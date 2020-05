Město Kladno po skončení nouzového stavu, jehož konec vláda schválila k 17. květnu, otevře další pracoviště magistrátu. Od pondělí 18. května tak bude opět k dispozici pobočka v OC OAZA, která zajišťuje služby ověřování a CzechPoint. Úřední hodiny zůstávají stejné.

CzechPoint je místem, kde můžete získat na počkání výpis z katastru nemovitostí, obchodního, živnostenského a trestního rejstříku. | Foto: Archiv VLP

V pondělí a ve středa sem můžete přijít od 8.30 do 18.00 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8.30 do 16.30 hodin, v pátek od 8.30 do 15.00 hodin, s polední pauzou 12.30 - 13.30 hodin a v sobotu je otevřeno od 9.00 do 13.00 hodin.

Od stejného data, tedy od pondělí 18. května, začne v původních otevíracích hodinách opět fungovat i Městské informační centrum na pěší zóně, a to v pracovních dnech od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin.

Budova městské policie na náměstí Starosty Pavla bude od pondělí již také v původním režimu, přestupky lze tedy řešit osobně v úředních hodinách (pondělí a středa od 8 do 18 hodin a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin.