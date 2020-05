Lidé mohou volat centrální telefonní číslo 312 511 111, evidenci řidičů 312 511 208, evidenci vozidel 312 511 267 nebo oddělení pro občanské průkazy, pasy, evidenci obyvatel či matriku 312 511 184.

Uzávěrka návrhů je za dva týdny

Už jen dva týdny mají kladenští občané na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu. Ti, kdo mají nápad na to, jak zlepšit veřejný prostor ve městě, mohou své návrhy zaslat do neděle 31. května. „Zaslaný návrh se musí týkat investic na pozemku či v majetku města, je třeba předložit rozpočet daného projektu, jeho název a připravit ilustrační obrázek či náčrt. Rozpočet na jeden projekt se musí pohybovat v rozmezí od 50 do 500 tisíc korun,“ uvádí město Kladno.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz.