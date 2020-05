Město Slaný informovalo o tom, že Vláda ČR vydala nové nařízení, kterým se ruší možnost bezplatného parkování. „Ve Slaném se to týká zejména centra města v ulicích: Masarykovo náměstí, Kynského, Soukenická, Štechova, Vinařického, Fričova a Na Hrad-bách,“ uvádí město. Lidé tak musí k uhrazení poplatku použít mincovní automat či aplikaci.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Nikol Diviaková

Obnovení provozu pošt ve Slaném

Slaný - Česká pošta obnovuje provoz svých poboček, a výjimkou nejsou ani ty slánské. Pošta Na Dolíkách se vrací ke standardnímu režimu 4. května, pobočka na Masarykově náměstí pak 18. května. První ze zmiňovaných pošt bude otevřena v pondělí ve středu a v pátek od 8 do 14.30 a v úterý a ve čtvrtek od 11.30 do 18 hodin. Pošta na Masarykově náměstí bude veřejnosti sloužit v pracovních dnech v době od 8 do 18 hodin, v sobotu bude otevřena od 8 do 12 hodin.