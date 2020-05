„Policisté nyní tento případ prošetřují jako podezření z trestného činu krádeže a po pachateli i odcizeném vozidle pátrají,“ uvedla mluvčí policie Jana Šteinerová.

Návrhy můžete podat do neděle

Už jen několik dnů mají kladenští občané na to, aby podali návrhy do participativního rozpočtu. Ti, kdo mají nápad na to, jak zlepšit veřejný prostor ve městě, mohou své návrhy zaslat do neděle 31. května. „Zaslaný návrh se musí týkat investic na pozemku či v majetku města, je třeba předložit rozpočet daného projektu, jeho název a připravit ilustrační obrázek či náčrt. Rozpočet na jeden projekt se musí pohybovat v rozmezí od 50 do 500 tisíc korun,“ uvádí město Kladno.