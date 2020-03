Tilia Laboratories hrála zásadní roli v jednom z dosud odhalených případů nákazy, kolem něhož se objevilo příliš mnoho otazníků. Žena z Prahy 6 se po návratu z Itálie nechala otestovat v úterý, ještě v devět hodin večer volala vedoucí laboratoře Soňaa Peková, že výsledek je pozitivní.

„Má tři děti, manžela a staršího tatínka, takže si dělala velké starosti. Oznámila jsem to hned na pražskou hygienu a ta žena volala do Státního zdravotního ústavu. Do tří do rána jsem ten test pak ještě konfirmovala, tedy ověřovala výsledek,“ sdělila Peková serveru Novinky.cz.

Ve středu ráno však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prohlásil, že je hezký den a že žádný další nakažený koronavirem nepřibyl, načež o pozitivním testování informoval pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „A my jsme dostali jemně řečeno vynadáno. Je mi líto zvlášť té ženy, která se jinde testování nedomohla, zachovala se dobře a zodpovědně a oni jí spílají,“ dodává Peková.

Požadavky zdravotního ústavu laboratoř nedokáže splnit

Laboratoř u Prahy podle Pekové má nejpokročilejší metodu, která určí výskyt nukleové kyseliny SARS-CoV-2 v organismu i její množství. „My už jsme ukázali, že to umíme. Naopak jiným velkým laboratořím se může stát, že udělají falešně negativní test,“ tvrdí lékařka. Tilia Laboratories totiž během čtvrtka potvrdila další pozitivní test.

Jenže SZÚ vydal ještě týž den seznam poskytovatelů této diagnostické služby. Mezi osmi zařízeními jsou například ostravské laboratoře firmy Agel, avšak Tilia Laboratories chybí. „Státní zdravotní ústav uložil formální požadavky takového charakteru, které naše laboratoř nedokáže splnit,“ informovala Peková na oficiálních facebookových stránkách s tím, že až do odvolání v její laboratoři není možné vyšetření na koronavirus provádět.

„Důležité je kromě kvality také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků a systému konfirmací všech nejasných a pozitivních vzorků v Národní referenční laboratoři (NRL), tak jak je v rámci požadavků Světové zdravotnické organizace (WHO) zaveden v celém světě a i u nás v České republice,“ uvedli zástupci SZÚ.

Podle Pekové jde také o splnění České technické normy s označením ISO 15 189 (Sterilizace prostředků zdravotnické péče - Chemické indikátory - Návod pro výběr, použití a interpretaci výsledků - pozn. red.). „Je to takový systém manažerské práce, reálně pouze ztížená administrativa. Trvalo by nám rok to získat a stálo by to půl milionu korun,“ upřesnila Peková pro Novinky. Tilia Laboratories navíc nemá smlouvu s pojišťovnou, což může další problém.

Vojtěch by si měl odpočinout, aby nežvanil nesmysly

V diskuzi pod facebookovým příspěvkem si vedoucí laboratoře stěžuje na prohlášení ministra Vojtěcha o tom, že skončila v karanténě v Nemocnici Na Bulovce. „Ministr Vojtěch by potřeboval odpočinout, aby nemusel z únavy zbytečně žvanit nesmysly – jsem v práci, za chvilku jdu domů,“ napsala Peková v pátek večer. V sobotu dopoledne Pražskému deníku řekla: „Jsem jediná lékařka, která testy v laboratoři provádí. Nepotkala jsem žádného nakaženého pacienta, nejsem v karanténě. Nevím, kde to vzniklo.“

„Tak nás asi nepotřebují, zvládají sami. Z nešťastné události je politická kauza, jak to tak bývá,“ povzdechla lékařka mezi komentáři, které většinou vyjádřují soukromému zařízení podporu.

Ve chvíli, kdy menšinová vláda opřená o komunisty v čele s trestně stíhaným premiérem Andrejem Babišem (ANO) bojuje s šířením nákazy koronaviru a nařídila povinnou karanténu po návratilce z Itálie, by mělo být „státním zájmem“ co nejvíce otestovaných obyvatel. Jenže jedna úspěšná laboratoř má nyní „utrum“. Proč? „Je to nařízení státu. Nepřísluší mi to hodnotit,“ odpověděla Peková na dotaz Pražského deníku. Dodala, že na žádost Tilia Laboratories o výjimku se nikdo z ministerstva neozval, a proto testy na koronavirus laboratoř neprovádí.

Redakce žádala o vyjádření také Vojtěchův resort, avšak dosud neobržela odpověď. Ministr se až v sobotu před polednem prostřednictvím twitterového účtu ozval: „Omlouvám se paní doktorce z laboratoře Tilia. Bohužel jsem od kolegů dostal špatnou informaci. Spletl jsem se a mrzí mě, že jsem paní doktorku vystavil takové negativní publicitě. Už jsem s paní doktorkou hovořil a omluvil se jí.“