Takzvaný „okresák“ na křižovatce Šultysovy ulice a Dr. Edv. Beneše, Wilsonovy a Pastýřské je totiž dlouhodobě ve špatném stavu. Rekonstrukce se odkládá řadu let a poškozené římsy očividně též hrozí pádem. V uplynulých dnech se proto rozjely i velké diskuze na sociálních sítích, zda by nebylo vhodné chodník před budovou alespoň zapáskovat, aby se předešlo nejhoršímu.

Kladenský deník se proto obrátil na vedení města, zda vůbec někdo prováděl v poslední době na budově revizi, jelikož některé prvky se skutečně uvolňují. Jak uvedlo vedení města, tento týden vyrazí na „okresák“ kontrola.

"Revitalizace Okresního domu patří mezi projekty schválené zastupitelstvem města v tzv. Plánu prioritních investičních akcí. Zároveň se jedná o projekt, který patří do zásobníku projektů Strategického plánu rozvoje města. Výsledná podoba projektu byla několik let diskutována v rámci zasedání zastupitelstva města, které na základě ankety mezi občany rozhodlo o budoucím využití Okresního domu. Ten by měl sloužit pro potřeby knihovny a komunitních aktivit. S tímto záměrem využití se město přihlásilo do dotačního řízení Pražské metropolitní oblasti a uspělo. V tuto chvíli má město příslib podpory ve výši přibližně 120 milionů korun,“ řekl starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

close info Zdroj: se souhlasem Jitky Krňanské zoom_in Z 'okresáku' se uvolňují kusy zdiva a hrozí pádem. Je to doslova časovaná bomba.

Pokud se podaří uspět i v dalších formálních krocích, nemělo by nic bránit získání dotační podpory. „I proto v letošním roce chceme dokončit projekční přípravu, abychom příští rok v případě potvrzení dotace byli připraveni začít s komplexní opravou objektu. Okresní dům by se po ukončení rekonstrukce měl stát kulturně-vzdělávacím centrem a do jeho prostor se přesune Knihovna Václava Štecha. Domníváme se, že dům si jako kulturní památka zaslouží opravdu kvalitní a komplexní opravu, a proto jsme se rozhodli jít cestou kompletní rekonstrukce a na tuto investici požádali o dotaci. Věřím, že splníme i poslední formální kroky a dotaci dostaneme. Aktuální stav objektu prověřují kolegové z Odboru správy majetku a pokud shledají, že by v blízkosti Okresního dobu hrozilo jakékoliv nebezpečí, občany na to včas upozorníme,“ uzavřel starosta Hrabánek.