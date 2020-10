Na správný průběh voleb dohlížejí vojáci za dozoru policie a strážníků. Armáda má ochranné obleky. Místo drive-in je určeno pro lidi pozitivní na covid-19 nebo osoby v karanténě. Ve středu mohou lidé volit od sedmi do 15 hodin. Kladenský stan slouží pro lidi postižené covidem napříč regionem. Vše je koordinováno Středočeským krajem.

„Naši strážníci jsou na místě a dohlížejí na pořádek a usměrňují provoz. Mají na sobě ochranné roušky a rukavice, ale s žádnými lidmi nepřijdou prakticky do styku. Vše má na starosti armáda. Od rána přijelo na místo celkem sedm aut, přičemž voličů bylo dohromady šestnáct, kdy například dorazila v jednom vozidle celá rodina,“ potvrdila okolo desáté hodiny z místa dění mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Na tomto speciálním místě v Kladně vhazují voliči své hlasy do uren přímo z okénka svého auta, se kterým na místo přijedou. Jak potvrdila mluvčí kladenských strážníků, Alena Purkytová, zájem o volby způsobem drive in v Kladně ve středu po poledni dokonce vzrostl.

„Mohu potvrdit, že voliči tento způsob poměrně využívají. V jednu chvíli stála na parkovišti i tři auta za sebou. Velice oceňujeme, jak jsem již řekla dopoledne, že se lidé v karanténě domluvili a na místo dorazili například i hromadně - jako posádka jednoho vozu. K žádným konfliktům ani dopravnímu kolapsu v Kladně nedochází,“ doplnila Alena Purkytová.



Ve středu navštívilo volební místo ve speciálním vojenském stanu v Kladně mezi sedmou a patnáctou hodinou celkem 63 voličů.

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje



Přehled obcí okresu Kladno:

Běleč, Běloky, Beřovice, Bílichov, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Černuc, Doksy, Dolany, Drnek, Družec, Dřetovice, Dřínov, Hobšovice, Horní Bezděkov, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hostouň, Hradečno, Hrdlív, Hřebeč, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Koleč, Královice, Kutrovice, Kvílice, Kyšice, Lány, Ledce, Lhota, Libochovičky, Libovice, Libušín, Lidice, Líský, Loucká, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Otvovice, Páleč, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Slatina, Smečno, Stehelčeves, Stochov, Stradonice, Studeněves, Svárov, Svinařov, Šlapanice, Třebichovice, Třebíz, Třebusice, Tuchlovice, Tuřany, Uhy, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Velvary, Vinařice, Vraný, Vrbičany, Zájezd, Zákolany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žilina, Žižice.

Volby do Senátu – volební obvod č. 6 a volební obvod č. 30



Přehled obcí spadajících do volebního obvodu č. 6:

Drnek, Hradečno, Hrdlív, Jedomělice, Ledce, Malíkovice, Přelíc, Řisuty, Smečno.



Přehled obcí spadajících do volebního obvodu č. 30:

Běleč, Běloky, Blevice, Brandýsek, Braškov, Bratronice, Buštěhrad, Cvrčovice, Doksy, Dolany, Družec, Dřetovice, Horní Bezděkov, Hostouň, Hřebeč, Jemníky, Kačice, Kamenné Žehrovice, Kamenný Most, Kladno, Knovíz, Koleč, Kyšice, Lány, Lhota, Libochovičky, Libušín, Lidice, Makotřasy, Malé Kyšice, Malé Přítočno, Neuměřice, Otvovice, Pavlov, Pchery, Pletený Újezd, Podlešín, Slatina, Stehelčeves, Stochov, Svárov, Svinařov, Třebichovice, Třebusice, Tuchlovice, Unhošť, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Vinařice, Zájezd, Zákolany, Zvoleněves, Želenice, Žilina.