Spolek Wotrubia organizuje za podpory sdružení Občané města Slaného přednášku Mnichov 1938 jako noční můra, syndrom i využitelná zkušenost. Ve čtvrtek 26. září od 18:00 hodin ji v Městském centru Grand přednese doktor Libor Stejskal.

Přednáška. Ilustrační foto. | Foto: pixabay.com

"Podle jeho názoru je totiž Mnichov 1938 pro většinu Čechů stále jakousi noční můrou, vyvolávající silné emoce a často i velmi kontroverzní postoje. Do značné míry je to dáno přetrvávajícími stereotypními a často mylnými výklady toho, co se v září 1938 odehrálo," říká organizátor přednášky Pavel Bartoníček ze spolku Wotrubia.