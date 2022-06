Co se týká budování kruhových objezdů, někteří političtí oponenti se nechali na sociálních sítích slyšet, že radnice staví údajně kruhák v Americké ulici bez povolení. „Radnice zapomněla, že na každou stavbu je potřeba povolení, a tak si o něj požádala až týden po zveřejnění záměru obě křižovatky uzavřít a kompletně přestavět,“ uvádí se na FB STAN Kladno s dodatkem, že budou využity dostupné kontrolní orgány, aby se podobná situace na Kladně neopakovala.

Vedení kladenské radnice tvrdí, že výstavba probíhá podle pravidel a k žádnému pochybení nedošlo. „Město Kladno při aktuálně realizovaných investičních akcích vůbec nic neporušuje, protože nyní probíhají pouze přípravné práce, na které není zapotřebí mít stavební povolení. To budeme mít v úterý 21. června a stavební práce začnou ihned poté. Vše jde podle plánu tak, abychom to zvládli v co nejkratším možném termínu, což je v zájmu všech Kladeňáků. Tedy patrně vyjma těch, kteří na to upozorňují a nemají žádný jiný motiv, než stavby buď zpozdit, nebo zastavit. A to je smutné,“ řekl primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).