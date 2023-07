/FOTO, VIDEO/ Česká atletka Jarmila Kratochvílová (72) oslavila ve středu čtyřicáté výročí světového rekordu v běhu na 800 metrů. Z pomyslného trůnu ji dosud nikdo nedokázal sesadit. Velká oslava na počest hvězdy české atletiky se uskutečnila v Lánech 26. července, ve dni, kdy v roce 1983 sportovkyně dosáhla v Mnichově na metu nejvyšší.

Síň plná rekordů přivítala v Lánech Jarmilu Kratochvílovou a další šampiony | Video: Oto Pilz

Setkání sportovních legend nazvané Síň plná rekordů se uskutečnilo v Hokejové síni slávy v Lánech, kam nejen Jarmilu Kratochvílovou, ale i další slavné sportovce pozvala Česká nadace sportovní reprezentace a majitel síně Josef Hošek. Slavnostní odpoledne moderoval známý sportovní komentátor Štěpán Škorpil. A vzpomínalo se déle než sedm hodin.

Překvapení v Kladně. Dělníci odhalili pod zemí tajný úkryt z druhé světové války

Sestava v Lánech byla hvězdná. Reprezentantem slavné rodiny Kaberlových, kteří získali na mistrovstvích světa v hokeji osm zlatých medailí, byl v Lánech František Kaberle (71). Nechyběl ani jeho někdejší kolega, hokejový obránce Josef Horešovský (77). Připomenuty byly i rekordy bratrů Svojanovských, veslařů Pavla (79) a Oldřicha (77), kteří získali stříbrnou a bronzovou medaili na olympiádě v roce 1972. Ke slavné sestavě se připojil i Jiří Štancl (73), bývalý československý motocyklový závodník v ploché dráze. Následovníky této generace úspěšných sportovců zastupovala oštěpařka Barbora Špotáková (42), dvojnásobná vítězka z letních olympijských her v roce 2008 v Pekingu a v roce 2012 v Londýně a držitelka světového rekordu v hodu oštěpem.

A přijeli i další slavní, například hokejista Jan Klapáč, cyklisté Jiří Daler a Karel Kaňka, kajakář Jiří Čtvrtečka, atleti Václav Fišer a František Fojt, cyklista Karel Kaňka nebo hokejista Bedřich Ščerban. Hvězdnou sestavu doplnili i první československý kosmonaut Vladimír Remek (74) a lékař, profesor Pavel Pafko (83).

Vitríny se vzpomínkami na běžkyni a oštěpařku

„Setkání bylo tentokrát věnováno rekordmanům. Jinak k nám zvu několikrát do roka především hokejisty, kteří mají v síni vitríny se stovkami cenných památek z historie československého a českého hokeje, které sbírám už před dvacet let,“ připomíná majitel síně v Lánech, sběratel Josef Hošek, který sám v mládí hrál aktivně hokej za Lány.

Nechybí ale ani další sporty. „Loni jsme novou výstavku věnovali například slavným tenistům Heleně Sukové a Janu Kodešovi. Čestné místo má u nás i slavná oštěpařka Dana Zátopková,“ dodává. Svou sbírku v síni, která byla pro veřejnost otevřena v roce 2014, by rád rozšířil ještě o vitríny Jarmily Kratochvílové a Barbory Špotákové.

Práce u podjezdu v Kladně pokračují. Řidiči si cestu zkracují přes sídliště

„S Jarmilou Kratochvílovou jsme se na vytvoření výstavky domluvili s tím, že nám věnuje artefakty ze svého sportovního života. Také s Barboru Špotákovou jsme se o tom bavili. Jednání jsou teprve na začátku,“ říká Hošek.

Na středečním setkání byla podle něho nádherná přátelská atmosféra. „V síni to hučelo jak v úlu, mnozí dorazili i s rodinnými příslušníky. Stále bylo o čem si povídat a u vínečka jsme si večer i zazpívali. Je to pro mě velká radost, že mohu tímto způsobem vzdát hold lidem, kteří se zasloužili o to, aby sportem proslavili naši zemi. Chci, aby na ně veřejnost nezapomínala, i to je smyslem síně slávy,“ dodává Josef Hošek.

Oslava sportovních legend se uskutečnila pod záštitou Středočeského kraje, pozvání přijala i hejtmanka Petra Pecková.

Síň slávy v Lánech

- soukromá sbírka

- otevřena je v letní sezoně od června do září

- středa, čtvrtek 14 - 16 hodin, sobota, neděle 10 - 16 hodin

- vstupné děti 40 korun, dospělí 60 korun