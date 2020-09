„Koukal jsme se na internetové stránky Středočeského kraje a tam jsem viděl tuhle výzvu. Přišlo mi jako dobrý nápad to tam přihlásit, protože na stavbu máme na Kladně veliké ohlasy. Hodně sportovních klubů mi volalo a ptalo se, kdo to dělal a jak dlouho výstavba trvala,“ vysvětlil prezident klubu Petr Baroch svoje rozhodnutí klubovou stavbu do soutěže přihlásit.

Modulární stavba, která vznikla za podpory města Kladna, vyrostla u baseballového hřiště za pouhých 74 dní od zadání stavby. Zázemí v sobě zahrnuje šatny, sociální zařízení, posilovnu a také klubovou místnost.

„Jsme stoprocentně spokojení a jsme za to hrozně moc rádi. Je vidět, že i hráči si toho strašně moc váží. Čekali jsme na to. Máme za sebou už třetí turnaj a chválí to i soupeři, kteří k nám přijedou. Zažili i stav, kdy jsme měli jednu rozbouranou budovu, takže se to líbí i jim,“ prozradil Baroch, který na modulární stavbě ocenil zejména rychlost výstavby.

„Potřebovali jsme stavbu co nejrychleji. Je otázkou, jak to dál bude s údržbou. Současné využití je ale bezproblémové. Pro nás je to úplně super a doporučuji to. Je možné, že za deset let budu mluvit jinak, ale teď říkám, že je to pro nás super,“ zakončil prezident klubu.