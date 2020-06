I v letošním roce bude Správa železnic opravovat další výpravní budovy na Kladensku. Proměny nádraží i zastávky se již dočkali například ve Slaném, další opravy se chystají ve Zvoleněvsi a ve výčtu nechybí ani otvovické nádraží.

Zastávka na Pražském předměstí. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Při opravách stanic myslíme především na cestující. Naším cílem je, aby se na nádražích cítili příjemně, měli k dispozici důstojné zázemí při čekání na vlak a dostali se do něj co nejpohodlněji. Děláme vše pro to, aby cestování na železnici odpovídalo požadavkům moderní přepravy 21. století. V minulém roce jsme takto pro cestující opravili budovu ve Slaném,“ říká Vladimír Filip, ředitel pražského oblastního ředitelství Správy železnic.