Osm nových přírůstků přibylo do stáda ovcí, které už bezmála padesát let pomáhají se spásáním trávy v kladenské elektrárně. I když toto spojení může leckomu připadat zvláštní, v rozvodně 110 kV v areálu Teplárny II na Dříni, kde je také umístěn blok TG8, si pomoc „živých sekaček“ nemohou vynachválit.

Ovce tu slouží jako přírodní sekačka. Původně trávu zaměstnanci rozvodny museli sekat ručně, navíc na některých místech nešlo použít mechanizaci. Zhruba v roce 1976 přišli zaměstnanci s nápadem sekat trávu pod vedením vysokého napětí nasazením stáda ovcí, které by ji spásalo. Čtyřnohé sekačky se osvědčily a ovce se na Dříni zabydlely natrvalo.

„Během let se zkoušely nejrůznější způsoby sekání trávy v areálu rozvodny, ale ani nejmodernější technika se do některých míst nedostane a ovce tak zůstávají nejspolehlivějším způsobem, jak se i na těch nejhůře dostupných místech zbavit trávy. Samozřejmě je řada ploch, kde nám technika pomáhá,“ vysvětlil Stanislav Beránek, který o stádo ovcí v kladenské teplárně pečuje řadu let.

„V lednu se narodilo osm jehňat - tři ovce a pět beránků, a podle všeho to vypadá, že by během zimních měsíců mohlo přijít na svět ještě jedno,“ doplnil Stanislav Beránek. Zvířata mají v areálu na Dříni vše, co k životu potřebují. Před několika lety jim zde postavili salaš, kde se mohou schovat před nepříznivým počasím. Právě teď slouží i jako „porodnice“ a také zásobárna krmiva.

„Spolupracujeme s lidmi z okolí. Od jedné z místních pekáren dostáváme neprodané pečivo, kterým krmíme. Pomáháme si i se zdejšími chovateli, ke kterým některé z našich oveček následně putují,“ doplnil. Kladenské stádo si totiž dlouhodobě udržuje stejný počet kusů.

Letošní ovečky jsou symbolem jara a především Velikonoc. Zatím nemají ale žádná jména. Pomůžete nám je společně vybrat? Své návrhy můžete posílat do 20. února 2024, poté spustíme hlasování. Ovečky budou pokřtěny podle vašich návrhů, které získají nejvíce hlasů. Návrhy na jména pro ovečky zasílejte na adresu: katerina.husarova@denik.cz.

