„Památník Lidice navázal spolupráci s firmou Movisio, která se na základě námi dodaných map, leteckých snímků a dobových fotografií pustila do práce. V současné době je již hotova velká část budov, které stávaly na takzvané horní návsi. Dokončen byl kostel svatého Martina, lidická škola, řeznictví Marie Houbové, Šenfeldrův hostinec, budova fary i malá trafika Augustina Pospíšila, která kdysi stávala u kostelní zdi. Kromě toho je hotov i Horákův statek, který se stal 10. června 1942 ústředním místem lidické tragédie,“ popsal vznikající virtuální prohlídku ředitel Stehlík.

Postupně s tvůrci pracují na dalších a dalších domech, domcích i velkých statcích starých Lidic, které tak postupně znovu postupně ožívají. „Díky moderním technologiím, které jsou v současné době k dispozici, si budete moci již v příštím roce s pomocí svých vlastních zařízení - displejů mobilních telefonů, či tabletů prohlédnout jednotlivé domy starých Lidic přímo na pietním území, v místech, kde kdysi stávaly. Postupem času budou všechna zastavení u jednotlivých domů doplněna dobovými fotografiemi i podrobnými informacemi o jejich obyvatelích, kteří v nich až do 10. června 1942 žili,“ doplnil Eduard Stehlík.

Jak dodal, velkou část projektu by rádi uskutečnili do příštího roku, kdy si veřejnost připomene smutné 80. výročí vypálení obce. „Je to velice nákladné a otázkou nejméně pěti milionů korun. I nadále proto sháníme dobové záběry též z filmů, aby vše bylo co nejvěrohodnější. Některé domy zatím zůstávají jen bílé. To je problém například u chudších domů, kde máme často jen záběr do ulice, nikoli na celý dům. I tak věřím, že se nám valná část objektů podaří dát postupně dohromady,“ uzavřel Eduard Stehlík.