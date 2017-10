Starostové společně usilují o opravu silnice

Kladensko - Neutěšený stav staré karlovarské silnice vedoucí i přes obce na Kladensku, donutil starosty těchto vesnic se semknout a společně začít naléhat na krajské úředníky, aby se jejich problémem začali konečně zabývat.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Doležalová Radka

Pokud se totiž rekonstrukce komunikace nezahájí v dohledné době, hrozí místní dokonce peticemi. Vyjeté koleje na tomto hlavním tahu se totiž stávají nebezpečím pro všechny šoféry. Starostům Tuchlovic, Kamenných Žehrovic, Doks, Velké Dobré ale i města Stochova a Nového Strašecí na Rakovnicku už dochází trpělivost, protože vždy zůstalo pouze u slibů a s konkrétním termínem nepřišel dosud nikdo.

Předchozí vedení Středočeského kraje slibovalo, že se karlovarkou s označením 606 zabývat budou. I kvůli tomu odložili v obcích některé své plánované akce, které na komunikaci navazují. Dodnes se ale nestalo vůbec nic.

„Zkrátka už jsme neviděli jiné řešení a dali jsme svoje požadavky na kraj písemně. Předchozí hejtman nám tvrdil, že silnice se začne dělat letos. To se nestalo. Takže jsme se na jaře setkali s novým vedením kraje. V současnosti už je hotový projekt a dokonce už přišlo i územní rozhodnutí na přeložku sítí, dále se u nás budou dělat oba nové mosty. Bylo nás slíbeno, že do konce prázdnin dostaneme harmonogram prací a zase nic, proto jsme podali písemnou žádost na kraj,“ řekla starostka Kamenných Žehrovic Soňa Černá.

Kvůli příslibu opravy karlovarské silnice odsunuli v Kamenných Žehrovicích i výstavbu chodníků. Nyní ale změnili rozhodnutí a dále už čekat nehodlají.

„Silnice je v nedohlednu. Chodníky proto uděláme bez ohledu na tuto stavbu. To bychom neměli do té do-by ve vsi hotové vůbec nic,“ řekla starostka Kamenných Žehrovic Soňa Černá.

Podobně jsou na tom i v dalších obcích na trase, například ve Velké Dobré, kde rovněž vyčkávají s výstavbou chodníků. Opožděná stavba komplikuje život také starostovi v sousedním Novém Strašecí Karlu Filipo-vi, kde měli v plánu rovněž navazovat s vlastní investič-ní akcí.

Jak sdělil mluvčí Středočeského kraje Pavel Lochař, kvůli náročné přípravě rekonstrukce silnice 606, je potřeba vyřídit ještě řadu dokumentů a majetkových vztahů. Podle všeho by stavební povolení mohlo být vydáno do dvou let, tedy v roce 2019, přičemž veškeré práce přijdou na zhruba 100 milionů korun.

Vytvořeno bude dle projektu patnáct kilometrů nového povrchu vozovky, kde budou kromě dalších nutných úprav rekonstruovány čtyři mosty a adaptovány křižovatky.