Mezi největší chatové oblasti Kladenska patří například Bílichov, kde je 240 chat a 105 původních domů. Zhruba deset z nich obývají chalupáři. Jak potvrzuje starosta Bílichova Bohuslav Ježek, oproti jarní invazi takzvaných „lufťáků“, je nyní relativně klid.

„Na jaře to bylo hrozné. Při prvním lockdownu jsme museli pověsit na ceduli obce upozornění, aby se lidé chovali ohleduplně. Nejen chataři, ale i ostatní turisté se courali v celých skupinách po vesnici bez roušek a za jedinou hodinu prošla okolo místního rybníka i stovka lidí. Naši obyvatelé měli pochopitelně strach z koronaviru, aby jim ho sem lidé z měst nezavlekli. Nyní je to už docela jiné, lidé se chovají ukázněně, “ potvrzuje starosta Bílichova, kde ještě ani v pátek neměli jediného nemocného koronavirem. A dodává: „Jelikož chodím hodně se psy po okolí, má zkušenost je taková, že pokud potkám chataře, chodí nejvíce do lesa na houby a nebo jsou ve svých chatách. Chalupáři jsou ve vsi nyní maximálně v jedné, ve dvou chalupách. Ani ty ale nepotkáte,“ dodal.

Okoř

Na ukázněnost chatařů a chalupářů si nestěžuje ani Petr Procházka, starosta Okoře, kterou k bydlení vyhledávají i slavné osobnosti. Žil zde například hudební skladatel Petr Hapka s rodinou a roky i herec Jiří Krampol s manželkou. Těžkou hlavu však starostovi dělají turisté.

V Okoři žije trvale 104 obyvatel. Máme 15 stavení, přičemž asi tři objekty jsou využívány jako chalupy. V oblasti máme tři chatové osady. „S našimi chataři ani chalupáři problém nemáme, ale jelikož jsme turistická oblast, denně k nám přijíždí návštěvníci na procházky. Bohužel si lidé často pletou obec s přírodou a odmítají nosit roušky. Stejně tak po sobě mnozí zanechávají nepořádek,“ potvrzuje starosta.

Kapacita odpadkových košů při nájezdech turistů v těchto dnech nestačí a lidé místo, aby si odnesli odpadky domů, je klidně pohodí vedle. „Zatím jsme vše řešili domluvou. Ale mohu potvrdit, že na jaře to bylo ještě horší,“ dodává starosta Okoře, kde se do pátku vyskytl covid pouze ve třech případech.

Unhošť

Problémy s neukázněnými rekreanty neřešila v poslední době ani Iveta Kulová, starostka Unhoště, kde jsou v okolí města hned čtyři chatové oblasti. „Lidé, kteří jezdí na chaty pravidelně se s místními znají, panuje tam přátelství a vzájemná důvěra i ohleduplnost. Tam bych problém neviděla. Nikdo si nestěžoval na nenošení roušek nebo shlukování,“ ujišťuje starostka bezmála pětitisícové Unhoště, kde bylo v pátek hlášeno 49 lidí nakažených koronavirem.

Více než neukázněnost při covidu ji ale aktuálně trápí odpad od chatařů. „Někteří lidé se na chaty odstěhovali už na jaře a tím odpad přibyl. Bohužel rekreanti platí nižší částku než naši obyvatelé a jelikož zde nejsou trvale hlášeni, odvádějí pouze daň z nemovitosti. Náklady města rostou. O zdražení ale chataři slyšet nechtějí. Jsme rádi, že zaplatí dosavadních tisíc korun, přičemž stejně jako naši lidé využívají mnozí i sběrný dvůr, “ konstatuje na závěr starostka.