V souvislosti se stavbou se v uplynulých dnech vznesl nad Kladnem šestapadesátkrát vrtulník, který pomohl do haly přenést čtrnáct vzduchotechnických jednotek. Hotovo bude do léta a neprodleně se rozjede i výroba.

„Speciální operaci provedla letecká montážní společnost ze Slovenska za využití vrtulníku typu Mi-8. Důvodem byla nemožnost využití běžných prostředků, jako je například jeřáb, kvůli specifickým rozměrům a charakteristikám přepravovaného zařízení, vzdálenosti a omezenému prostoru okolo stavby. Letové operace probíhaly za přísných bezpečnostních opatření. Kvůli tomu byla přerušena výstavba uvnitř i v okolí haly,“ sdělil Ondřej Píša, mediální zástupce společnosti Panattoni, která kladenskou halu staví.

Co se týká nové kladenské továrny, její rozloha je 20 tisíc metrů čtverečních. Výstavba začala vloni v létě a hotovo má být letos do srpna. Je to už druhá továrna stejného výrobce.