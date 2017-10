Stávka! Někteří praktičtí lékaři neordinují

Kladensko - Mnozí praktičtí dnes uzavřou ordinace v celé zemi. Chtějí upozornit na přebujelou administrativu ve své práci, byrokratizaci i nízké mzdy.

Spolu s praktickými lékaři budou ve středu protestovat i lékárníci. Lékárny mají být symbolicky zavřené na půl hodiny, a to od 10.30 do 11 hodin.



Případem lékaře, který pro dnešek uzavře svou ordinaci, bude také Jindřich Sklenář.

„Stávkovat určitě budu. Nejvíc mi vadí zoufalá byrokracie, která stále narůstá. Každým rokem podobných nařízení přibývá. Dělám už v oboru asi třicet let, avšak nyní je situace vážně neúnosná. I když bych se raději věnoval více pacientům, tak místo toho musím řešit tato byrokratická opatření a hrozit se možné kontroly. Zcela zoufalým nesmyslem je pak elektronický recept. V této formě se jeho psaní několikanásobně prodlouží. Dřív jsem psal recept dvacet vteřin, místo toho ho teď píšu dvě minuty. Když pak píši pacientovi deset receptů, což není na vesnici vůbec výjimečná situace, tak to nesmírně prodlouží čekací doby dalších pacientů,“ říká Jindřich Sklenář, podle jehož slov bude problémem také převážet přístroje mezi jednotlivými vesnickými ordinacemi.

„Už takhle převážím dva poměrně drahé přístroje. Teď k tomu přibudou ještě další. Vůbec se nedivím kolegům, kteří kvůli tomu chtějí jít do důchodu. Také už o tom začínám přemýšlet,“ dodal Jindřich Sklenář, jemuž se nelíbí také nezvýšení platby za pacienta pro příští rok.

Na aktuální problémy upozornil také kladenský lékař Jan Škoda, který se přesto ke stávce nejspíše nepřipojí. „Ještě jsem se na sto procent nerozhodl, ale spíše se stávky nezúčastním. Ještě se pozeptám, jak ke stávce nahlížejí kolegové, a podle toho se definitivně rozhodnu. Výzva se ke mně sice dostala, ovšem já celou situaci tak dramaticky nevidím. Avšak tím nechci říci, že reakce lékařů jsou přehnané. Například v případě receptů se jedná i pro technicky zdatného člověka o složitou věc. Pro některé starší lékaře se jedná o nezdolatelnou překážku,“ komentoval den před stávkou situaci kladenský praktický lékař Jan Škoda.

Dosud bylo vydávání takzvaného eReceptu dobrovolné. Od nového roku se bude jejich vydávání povinné. Pacienti se dokonce budou moci rozhodnout, jestli chtějí čárový kód vytisknout, poslat e-mailem, přes mobilní aplikaci nebo přes SMS.



„Praxe na vesnicích a v okrajových částech měst končí, nikdo sem navíc například z Prahy nechce dojíždět,“ dodal Jan Škoda.

Do stávky se nezapojí praktický lékař Jiří Roth. „Pacienty si rozhodně nebudu brát jako rukojmí a nebudu je trestat, pacienti mě živí. Předpokládám, že i ve středu budu mít plnou čekárnu. Ordinace mám v obcích na Kladensku celkem čtyři, a to ve Velké Dobré, Žilině, Družci a Doksech. Nicméně na dveře rád vyvěsím ceduli, že s protestem lékařů proti přebujelé administrativě souhlasím. Nesouhlasím s tím, co stát a ministerstvo i finanční úřad dělají. Je na nás vyvíjena neúměrná zátěž. Byl jsem nyní nucený zakoupit do ordinací počítače a čtyři tiskárny za 140 tisíc korun, abych byl schopen vydávat elektronické recepty, přestože jsem do té doby počítač celý život nepotřeboval,“ sdělil Jiří Roth.