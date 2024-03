V prvně navštíveném Brandýsku funguje aktuálně sedm prodejen, které sice pád tržeb zaznamenaly, ale zavírat ani tak nejspíše nebudou. Pokud je nabídka pestrá a celkově zajímavá, zákazníci si sem stále cestu najdou a zavírat tak nebude výhledově ani jediný.

„Je to špatné. Jsem tu jedenáct let v nájmu, jinak bydlíme na Kladně, a takovou krizi jsem ještě nezažila. Platím i zábor prostranství pro kytky před prodejnou. Nechci odsud odcházet, ale pravdou je, že sem chodí nyní strašně málo lidí. Prodáváme všechno, co lidé chtějí, ale i tak je to slabota,“ potvrzuje paní Nguyen Hoan Thuong.

Sekunda, Tesla, Odpůrek i Heduška. Hlasujte o jménech pro jehňátka v elektrárně

Její slova potvrzuje i vedoucí sousedního Coopu Jana Birnbaumová. „Na vesnici je to vždy spíše osobním přístupu. Jsem zde vedoucí asi osm let. Jeden čas jsem tu nebyla a po čase vrátila. Lidé mi říkají, že jsou rádi, že jsem zpátky. To člověka těší, ale i já mohu potvrdit. že se zákazníci vracejí. Okoukli supermarket v obchoďáku u dálnice a i tak jsou zpátky, hlavně pak dělníci, kteří si u nás kupují na svačiny. Ovšem tržby nám klesly asi o deset až dvacet procent,“ říká vedoucí.

Kromě nákupu si lidé rádi popovídají

A podobně hovoří i manželé Martina a Jaroslav Skleničkovi, kteří provozují na návsi smíšené zboží. „Obchod tu máme přes dvacet let. I my jsme zaznamenali pokles tržeb po otevření obchoďáku. Ale děláme to srdcem a jsme tu pro lidi. Otevřeno máme denně od rána do pozdního odpoledne, v sobotu do jedenácti. Kromě toho provozujeme balíkovnu. Nemá nás kdo zastoupit, takže volno máme třeba jen čtyři dny v roce. Vždy je to také osobním přístupu. Mimo nákupu si lidé i rádi popovídají. Jsme zkrátka všichni sousedé,“ uvedla Martina Skleničková. S manželem se shodují v tom že zákazníkům poskytují vše, co požadují od drogérie, papírnictví, chovatelské potřeby, semena, zeminu, bylinkové čaje, svíčky i květiny.

Pozor! Ve Slaném někdo pokládá otrávené návnady. Pejskaři mají strach

Také Aleš Linhart z Kafé na Rynku má svou klientelu, která chodí i nadále. „Ve vsi je ještě od loňska i další podnik Pražírna Brandýsek paní Barbory Tevisan, ale i my máme svoji klientelu nadále. Chodí k nám na zákusky a chlebíčky hlavně děti z místní základky a důchodci. Produkty nám dováží z Teplic a ze Slaného. Jsou cenově velmi dostupné, takže si na nezájem nestěžujeme. Pochopitelně, vždycky to může být lepší, ale jsme za to rádi."

Česká klasika táhne dál

V sousední Stehelčevsi, kde provozuje konzum přes třicet let Alice Růžičková, jsou tržby nyní slabší. „Není to žádná sláva, ale po Novém roce to není nikdy. Aktuálně jsem na tržbách z roku 2017. I tak se snažím obchod udržet. Snad se to na jaře zlepší. Pokud ne, třeba i zavřu, ale to bych jen nerada. Vždycky se snažím myslet na věrné zákazníky. V obchodě mi pomáhá syn a paní prodavačka," říká žena. Krám provozuje v obecních prostorách, které jsou cenově dostupné i s ohledem na velikost prostoru.

Ve Smečně začal fungovat Pol Point, s policií se tu spojíte přes kameru

Na nezájem hostů si zase vůbec nestěžuje Světlana Velebilová z místní restaurace, která je hned v sousedství konzumu. „Mladí objevili v retail parku pizzerii, mekáč a další, ale i tak k nám chodí stále dost lidí na českou klasiku na obědy. Měli jsme tu v únoru dva plesy myslivecký a sportovní a březnu obec na sále hospody pořádá dále MDŽ. Takže to bude zase další hezká akce, která přiláká lidi," potvrdila provozovatelka restaurace.