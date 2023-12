Obchodní centrum u Stehlečevsi otevírá už brzy. Víme, jaké tam budou obchody

Retail park splňuje i řadu kritérií v oblasti udržitelnosti. Moderní řešení má např. management dešťové vody. Ta je odváděna do nově vybudované železobetonové podzemní nádrže ze střech objektů a zároveň z parkovacích ploch, a to přes odlučovač ropných látek. Následně je během potřebného období distribuována přes čerpadla do zelených částí areálu. Jedná se tak o automatický závlahový systém zazeleněných ploch s využitím veškeré zachycené dešťové vody. Na začátku příštího roku bude na střeše objektů spuštěna také fotovoltaická elektrárna, takže jejich provoz bude využívat i energii z obnovitelného zdroje.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo výstavbu retail parku úspěšně zrealizovat během krátkého období devíti měsíců. Dnes je zde pro nakupující celkem sedm samostatných obchodů a restaurace rychlého občerstvení. Složení nájemců je pro zákazníky vysoce atraktivní a plusem je také zavedení autobusové linky až do parku. V areálu jsou též k dispozici čtyři nabíjecí stanice pro osobní elektroauta,“ uvedl Jiří Procházka, generální ředitel developerské a stavební společnosti ABP Holding.

Do budoucna se v rámci areálu Stehelčeves počítá s další etapou výstavby retailových prostor s 3500 metry čtverečními pronajímatelné plochy, včetně možnosti zřízení manufakturních prostor, a volnočasovou městskou zónou o rozloze tisíc metrů čtverečních.