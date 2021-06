Zásluhu na nominaci svatováclavského dubu má i ředitelka spolku Svatá Ludmila Miroslava Janičatová. „Náš projekt připomíná 1 100 let od smrti svaté Ludmily. Posláním je propojovat místa úcty k této světici. Když jsem narazila na soutěž Strom roku, vzpomněla jsem si na svatováclavský dub, který je s Ludmilou spjatý. Místo, kde roste, jsem chtěla zviditelnit,“ uvedla Janičatová.

Radost z nominace má i stochovský starosta Roman Foršt. „Symbolu našeho města si ceníme, proto co nevidět přibude v jeho sousedství i další zajímavost. Díky nápadu architekta Jakuba Cíglera by na střeše někdejšího vodárenského zřízení, které jsme získali do majetku města za korunu, měla vzniknou kaple v podobě přilbice svatého Václava s hledím, kterým by se dívalo přímo na svatováclavský dub,“ připomněl starosta.

Nyní se zástupci Nadace Partnerství vydávají na takzvanou stromojízdu, při níž se přímo na místech seznamují se stromy i jejich silnými příběhy. „Vytváříme kolekci fotografií, která bude dále určena na propagaci ankety. Stochovským bude mimo jiné zapůjčena i putovní panelová výstava,“ doplnila Zeinerová Sanža.

Letní anketa s hlasováním startuje 21. června a vrcholí 12. září. Hlasování bude po dobu jedenácti týdnů možné sledovat na webu ankety. Ve dvanáctém týdnu ale průběžné výsledky zmizí, aby finále bylo napínavější. Vítěz bude vyhlášen 22. září v brněnské hvězdárně.