Nejen Stochovští, ale i další Středočeši mohou být právem hrdí, protože právě dub ze Stochova bojuje v rámci celé republiky s ostatními jedenácti stromy s příběhem o prvenství v této prestižní anketě. Hlasování skončí v září. Ještě měsíc tak mohou lidé posílat hlas vybrané dřevině. Pro stochovský dub můžete hlasovat i vy na www.stromroku.cz.

Radost z nominace místního dubu má i stochovský starosta Roman Foršt. „Symbolu našeho města si ceníme, proto co nevidět přibude v jeho sousedství i další zajímavost. Díky nápadu architekta Jakuba Cíglera by na střeše někdejšího vodárenského zřízení, které jsme získali do majetku města za korunu, měla vzniknou kaple v podobě přilbice svatého Václava s hledím, kterým by se dívalo přímo na svatováclavský dub,“ připomněl starosta.

Kromě nominovaného středočeského dubu, má i hlavní město v soutěži letos své želízko v ohni. Do finále soutěže se probojoval platan javorolistý, který stojí u hlavního vchodu Kinského zahrady v Praze. V roce 1928 byla u stromu umístěna socha Čtrnáctiletá od sochaře Karla Dvořáka. Později byla však poničena a odcizena. Po nalezení byla uložena v depozitáři Muzea hlavního města Prahy a plánuje se zhotovení kopie a osazení na původní místo. Socha

„Anketa Strom roku, kterou pořádá Nadace Partnerství, již 20. rokem hledá stromy s nejsilnějšími příběhy. Jejím cílem je podporovat péči o staré, významné a ohrožené stromy. Díky grantům pro zapojené finalisty organizátoři chtějí také podpořit výsadbu nových stromů do české krajiny a měst pod hlavičkou celonárodní iniciativy Sázíme budoucnost,“ dodává koordinátorka ankety Silvie Zeinerová Sanža.