Stochovští klempíři obhájili prvenství. Uspějí také v celostátním kole?

/VIDEO, FOTOGALERIE/ Rok se s rokem sešel a na Střední škole služeb a řemesel ve Stochově se opět uskutečnila soutěž v odborných dovednostech klempířů. Mezi osmičkou týmů, které se do oblastního kola 23. ročníku soutěže Klempíř 2020 zapojily, si nejlépe vedl ten domácí. Stochovská škola díky dvojici Lukáš Váchal a Lukáš Víšek obhájila první místo z loňského roku, a své zástupce tak vyšle také do celorepublikového kola, které se koná ve dnech od 26. do 28. února v Brně.

Slavnostní vyhlášení oblastního kola soutěže Klempíř 2020. | Foto: Deník / Jan Brabec