Cenu města Stochova obdržel tentokrát Josef Matějka jako uznání za dlouholetou práci v oblasti sportu a tělovýchovy, zejména za obětavou činnost věnovanou sportovní a tělesné výchově mládeže. Druhým z oceněných je Karel Beran jako uznání za dlouholetý přínos v kulturní činnosti a přínos občanské společnosti.

„Cenu města město Stochov uděluje radnice pravidelně od roku 2018 a prakticky rok co rok jsou ze strany občanů města předkládány návrhy osobnosti pro ocenění, které následně projednává a uděluje Zastupitelstvo města Stochov,“ sdělil starosta Stochova Roman Foršt.

Josef Matějka

Josef Matějka se narodil 3. září 1949 v Brandýse nad Labem jako nejstarší z osmi dětí. Dětství prožil v Řepíně na Kokořínsku. Na Stochov přišel v roce 1964, aby se vyučil horníkem. Ve městě už zůstal a oženil se zde se ženou Zlatou a společně vychovali 3 děti. Těší se z 8 vnoučat a 4 pravnoučat. Ke sportu se dostal již v hornickém učilišti. Bavila ho hlavně atletika a sporty v tělocvičně. V roce 1972 byl ve Stochově založen oddíl sportovní gymnastiky. O dva roky později už začal působit jako trenér dětí. Nejprve trénoval i chlapce, později už jen děvčata. Děti se účastnily různých soutěží a díky tomu má město i několik krajských přebornic. S dětmi jezdil i na výlety v rámci organizace Pionýr. Organizoval pochody, karnevaly atd. Počátkem milénia se začal věnovat zdravotnímu tělocviku pro ženy a nadále trénoval dívky v rámci Sokola. Mimo to působil dlouhá léta v komunální politice jako zastupitel. Kromě volnočasových aktivit je dárcem krve a oceněn Janského plaketou. V současné době se rád věnuje práci na zahrádce a všemu dalšímu, na co neměl čas. Podle svých slov za to vděčí především manželce Zlatě, která mu celé roky vytváří skvělé rodinné zázemí.