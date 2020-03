Na jednu domácnost bude vydán maximálně jeden litr, a to do vlastních nádob. Prostředek je určen pro dezinfekci různých povrchů v domácnosti, není ovšem vhodný na dezinfekci rukou.

Přijít si pro dezinfekci je možné ve středu od 12 do 17 hodin, ve čtvrtek od 7 do 16:30 hodin, v pátek od 9 do 16.30 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.