Rekonstrukce Stodoly bude oproti Oku snazší a levnější,“ sdělil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno). Bývalé Kino oko, které stojí uprostřed poloprázdné pěší zóny, je i celkově vhodnější pro provozování obchodů nebo jiného druhu služeb. Město ho proto nabízí k prodeji za 50 milionů korun.

„Plány na rekonstrukci Stodoly vypadají velice pěkně. Kromě toho chceme revitalizovat i část zámecké zahrady," dodal primátor. Mimo Stodoly je potřeba v zahradě přebudovat podzemní kryt na skladové zázemí Stodoly, upravit i další část zahrady a opravit například i vydrolené schodiště.

V celém prostoru zahrady nahradí dosavadní zámkovou dlažbu žulová. Materiál bude použit z dosavadního povrchu silnice před zámkem, který vystřídá asfalt. Vzniknou zde i nová parkovací místa. Oba projekty jak Stodolu, tak zahradu, mají na starosti stejní architekti. Stodola bude průchozí. Uvnitř bude společenský sál i plnohodnotné zázemí pro gastroprovoz s barem.

"Díky tomu budeme moci objekt nabízet ke komerčním účelům a získáme tím i příjmovou část. Stodola bude vhodná pro konání koncertů, firemních akcí, svateb nebo maturitních plesů. Výhledově ji může ke svým zasedáním využívat i městské zastupitelstvo,“ uzavřel primátor.

Aktuálně se pracuje na prováděcím projektu. Následně bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele. Město mimo to plánuje ještě i výstavbu chodníku mezi Josífkou a zámkem směrem k Havířské ulici a přechodu do Podprůhonu. Tím se obě lokality propojí. Podle primátora Volfa budou zahrada a Stodola soutěženy jako samostatné projekty. Práce na rekonstrukci by měly začít ještě letos a hotovo bude do roka.