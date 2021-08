Hlídky střeží pořádek v obci ve dne v noci a nechybí ani služební psi. Jak potvrzuje starosta Zlonic Zdeněk Imbr, první výsledky už se dostavují.

Počet slánských strážníků, kteří měli na zlonickém úřadě roky vyhrazenu svoji jednu místnost se postupem let podle starosty snížil natolik, že zde byla pouze jediná hlídka přes den. V noci, kdy je na pořádek potřeba dohlížet tím intenzivněji, nezbyl nikdo. Ve Zlonicích je sice už několik let i policejní služebna přestěhovaná z Velvar, nicméně službukonající policisté mají na starosti i pět desítek dalších obcí v okolí a jsou proto často v terénu. Nezbylo než si tedy zaplatit posily.

První krok pro zvýšení bezpečnosti učinili Zloničtí už vloni. Tím bylo vytvoření vlastního kamerového systému. Na bezpečnost díky tomu dohlíží už druhým rokem celá padesátka kamer. Systém v obci zavedla místní IT firma a vše je standardně propojeno s centrálním pultem, který dozoruje státní policie.

Dalším krokem bylo vypovězení smlouvy Slanému. „Původně měli být ve Zlonicích čtyři strážníci, přičemž několik let zde sloužil už pouze jediný. Rozhodli jsme se proto pro soukromou bezpečnostní agenturu, která nám zajišťuje nepřetržité čtyřiadvacetihodinové služby sedm dní v týdnu. I finančně je to pro nás výhodnější. Jediný slánský strážník nás ročně přišel na 1,1 milionu korun. Soukromé agentuře zaplatíme za čtyři lidi za celý rok 2,2 milionu korun,“ konstatuje starosta.

Přestože pracovníci bezpečnostní agentury mají oproti strážníkům sice poněkud okleštěné pravomoci, na udržení pořádku stačí. „Pro nás je důležité hlídání obecního majetku před zloději a vandaly, a to hlídky obsáhnou, stejně jako dohlédnou na rušení nočního klidu. Agentura u nás působí teprve tři týdny a rozhodně už výsledky máme oproti tomu, co tu bylo před tím. Například již řešili odchyt psů a jejich transport do smluvního útulku a snížil se nám i nadměrný odpad u popelnic a zakládání černých skládek. Když to takhle půjde dál, budeme spokojeni. Pořádek a bezpečí našich spoluobčanů je prioritou,“ uzavřel starosta Zdeněk Imbr.