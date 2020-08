V úterý 25. srpna dopoledne si mohli cyklisté nechat označit svá jízdní kola unikátní technologií mikroteček s obsahem syntetického kódu DNA přímo na služebně Městské policie Kladno. Strážníci se tak zapojili do projektu, který finančně podporuje Ministerstvo vnitra České republiky.

Strážník při značení kol. | Foto: MP Kladno

Této možnosti využilo sedm občanů. Další termín forenzního identifikačního značení u městské policie je pak v úterý 8. září od 12:00 do 15:00 hodin, 15. září od 8:00 do 15:00 hodin a pak 13. října od 12:00 do 15:00 hodin.