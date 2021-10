Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola (SPŠ a VOŠ) Kladno se stala absolutním vítězem celostátního kola soutěže Enersol, které se konalo v uplynulých dnech ve SOU gastronomie v Praze 9, Černý Most. Soutěž zahrnuje témata obnovitelných zdrojů energie, úspor energie, úspor vody a snižování emisí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.