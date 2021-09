Žáci a učitelé Střední školy designu a řemesel Kladno se zapojili do akce Českého svazu ochránců přírody Ukliďme svět.

Střední škola designu a řemesel Kladno při akci Ukliďme svět. | Foto: SŠŘD

Kladenští studenti a učitelé se do akce připojili ve čtvrtek 16. září místo odpoledního vyučování. Zúčastnilo se celkem 12 tříd, což představuje celkově 182 žáků. "Všichni si přejeme, abychom měli uklizenou školu a její okolí, potažmo celé Kladno. Jednotlivé třídy se vydaly do různých částí Kladna nejen v okolí naší školy, ale i do vzdálenějších míst. Uklízeli jsme lesopark u Sletiště, Sítenské údolí, lesopark Dlouhé boroviny, na Sítné, lesopark nedaleko od sídliště Sítná, v okolí školy a ulice U Hvězdy směrem na Staré Kročehlavy a také v okolí Václavského náměstí," řekla Jana Bláhová, ředitelka Střední školy designu a řemesel Kladno.