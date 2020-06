Díky tomu, že v uplynulých čtrnácti dnech poměrně intenzivně a pravidelně pršelo, dostaly obiloviny šanci, aby se zrna dostatečně nalila a dohnala deficit předchozích týdnů.

„Počátek jara byl katastrofální a sucho se od poloviny března do konce dubna podepsalo na plodinách tak, že částečně zaschly. Přesto doufáme, že se to díky současnému počasí vyrovná,“ řekl Vítězslav Krček, agronom společnosti Agra Řisuty. „Podle aktuálních informací portálu Intersucho by jarní sucho mohlo na Kladenském okrese snížit výnosy o odhadovaných deset až třicet procent. Co se týká naší oblasti, zaznamenal Český hydrometeorologický ústav deficit vláhy za poslední tři roky o čtyři sta osmdesát milimetrů , což v našem případě znamená, že nám téměř chybělo rok a čtvrt vláhy,“ dodal Krček. Vloni přitom na Kladensku sucho snížilo výnosy zemědělských plodin o 20 – 30 procent oproti dlouhodobému průměru.

Agra Řisuty, která hospodaří na 2600 hektarech a pěstují zde jak obiloviny, tak řepku, jetel nebo vojtěšku, se věnuje i živočišné výrobě. Stejně jako další zemědělci potřebují proto i dostatek sena. „To v loňském roce kvůli suchu nebylo a balík se v té době nakupoval i za dva tisíce korun. V letošním roce je sice situace příznivější, protože tráva díky srážkám více vyrostla, nicméně, tím že v současné době dost prší, se nedá pro změnu usušit. I tak věříme, že nějaké seno naděláme,“ dodal Krček.

Podobně jako řisutský podnik jsou na tom i v Agrodružstvu v Kačici. „Jsme rádi, že nám zapršelo, sucho už bylo neúnosné. I my máme živočišnou výrobu, zaměřujeme se ale více na senáže, což je píce konzervovaná pro delší uskladnění nikoli sušením jako seno, ale takzvaným silážováním. Nemáme tedy problém jako u sena. Ale kvůli tomu, že se první seče v důsledku sucha zpozdily, kvalita produktu nebude asi nejvyšší,“ řekl Štěpán Čížek, jednatel Agrodružstva Kačice. Na ostatních plodinách, například řepce, se podle něho kromě sucha podepsaly i jarní mrazy.

Ty uškodily také ovocnářům. V březnu dosáhly i minus deseti stupňů. „Nejdříve se udělalo teplo, tak stromy nakvetly - a pak udeřily mrazy. Meruňky mráz zničil úplně, částečně byla zničena i úro-da třešní. Jablka jsou na tom zatím dobře. Je to i díky tomu, že používáme systém kapkových závlah. Je to sice o něco nákladnější, ale zase je záruka, že plody budou mít dostatek vody. Co se týká hrušek, těch by mělo být letos dokonce o něco více než loni,“ potvrdil Pavel Amro z podniku Ekofrukt Slaný.